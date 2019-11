Las órdenes de protección por violencia de género aumentan en Aragón casi el 31% en el primer semestre del año

Publicado 25/11/2019 14:14:20 CET

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las órdenes de protección por violencia de género han aumentado cerca del 31 por ciento en Aragón en el primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, elevándose a 433 frente a las 206 de 2018.

Así se ha puesto de manifiesto con motivo de la rueda de prensa que han ofrecido este lunes la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido; el Fiscal Superior del TSJA, José María Rivera, y la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

En total, en el primer semestre ha habido 2.000 denuncias, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, cuando en el mismo periodo de 2019 fueron 1.920.

Por lo que se refiere a la línea 900 504 405 del IAM, que ofrece un servicio telefónico gratuito las 24 horas, todos los días del año, para la atención a mujeres que sufren todo tipo de maltrato en Aragón, ha habido un incremento de llamadas del 3 por ciento hasta septiembre de este año, sumando 2.983 llamadas.

De estas, 1.194 han hecho referencia a algún tipo de maltrato físico, frente a las 1.022 del año anterior, cifra que también está "por encima de las llamadas para solicitar información de carácter general", ha detallado la gerente del IAM, María Goikoetxea.

También ha precisado que, por provincias, la media mensual de llamadas ha sido de 265 en Zaragoza, 50 en Huesca y 16 en Teruel, hasta septiembre. Ha indicado que en este periodo, 249 mujeres han utilizado un dispositivo de alarma, que consiste en un teléfono móvil con sistema de localización GPS para que mujeres "que se sienten en situación de riesgo puedan activar la llamada de emergencia".

OTROS DATOS

La gerente del IAM ha aportado otros datos de los nueve primeros meses de 2019, como las 1.393 mujeres que han acudido al servicio de atención social, de las que el 83,6 por ciento, 1.165 mujeres, lo ha hecho por violencia, mientras que a la atención social de guardia han acudido 245 mujeres. Entre otras cosas, en ella se valora la necesidad de dar una alternativa habitacional.

Por lo que se refiere a la atención psicológica, 1.975 mujeres han recibido apoyo, un 11 por ciento más, de las que 520 han sido atendidas en las comarcas. Asimismo, 194 menores han participado en la atención psicológica especializada para ellos. La guardia psicológica ha dado cobertura a 220 mujeres.

En el caso de la asesoría jurídica, se ha atendido a más de 900 mujeres y a 49 en el servicio jurídico de guardia, que recibe derivaciones del teléfono 900 para dar asistencia jurídica inmediata, acompañar a los juzgados y a denunciar en caso de que la víctima así lo decida.

Por su parte, la educadora familiar, cuya función es intervenir y acompañar a las víctimas de violencia y a sus hijos para su plena recuperación e integración social, ha trabajado con 110 mujeres y 20 menores.

La gerente del IAM ha explicado que "todos los usos" de los servicios que ofrece este Instituto "están siendo más altos", algo que ha achacado a las campañas de sensibilización, al "auge" del movimiento feminista y "a la unión de las mujeres", que hace que cada vez un mayor número "identifique las violencias que se ejercen sobre ellas" y sepan que existen recursos "y se puede salir adelante".

También ha remarcado la importancia de seguir formando a todos los agentes implicados en la atención integral de las mujeres víctimas de violencia, así como a jueces y fiscales.

PROTECCIÓN

María Goikoetxea ha reconocido que el objetivo es que no se produjeran estos hechos, a pesar de lo cual "los datos son tozudos y la violencia machista existe en todos los ámbitos de la vida y en todas las etapas" y por eso hay que seguir acercando todos los recursos del IAM al territorio para que las mujeres los usen "y se sientan protegidas".

Ha añadido que las mujeres todavía tardan tiempo en denunciar, si bien "cada vez más se animan a dar este paso" y se aprecia una tendencia ascendente en los tres últimos años.

Por su parte, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, ha manifestado que la violencia contra la mujer es un problema "grave" respecto al que la sociedad "lleva años luchando", tiene un origen "estructural" y "todo lo que se haga es bueno" porque si no se ponen medidas, "si no se avanza", no se podrá resolver, ha esgrimido.

Ha tenido un recuerdo especial para todas la víctimas, que "desgraciadamente no disminuyen, sino que se mantienen año tras años" y sobre la necesidad de medios ha apuntado que "hoy por hoy" en Aragón "tenemos recursos para luchar", aunque si las cifras van creciendo, "habrá que estudiar si son suficientes los dos juzgados sobre violencia de género que hay en Zaragoza".

Ha señalado que el análisis de los datos requiere de varios años para determinar si se da ese aumento. También ha anunciado que la sala Gesell "está a punto de ponerse en funcionamiento" en la Ciudad de la Justicia, en aplicación de la Pacto de Estado.

Esta sala estará disponible el próximo 2 de enero, su acondicionamiento ha sido sufragado por el Gobierno de Aragón y su función es permitir tomar declaración a menores y a personas con deficiencias intelectual, aunque también puede utilizarse para otras personas, si el juez lo estima conveniente. Está formada por dos habitaciones separadas por un espejo, en una está la víctima y el entrevistador y en la otra el juez, el fiscal, los abogados y el resto del personal implicado.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

El Fiscal Superior del TSJA, José María Rivera, ha recordado que hay un fiscal en Huesca y otro en Teruel dedicados exclusivamente a atender estas cuestiones, así como una sección formada por cuatro fiscales en la Fiscalía Provincial de Zaragoza.

Asimismo, ha expresado su compromiso para "seguir luchando" ante una situación que "atañe a toda la sociedad" porque estas actuaciones "nos repugnan a todos, pero que se siguen produciendo" y por eso "seguiremos trabajado, apoyando a las víctimas y evitando que se produzcan estos hechos delictivos".

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha lamentado la muerte, este lunes, de una joven de 26 años presuntamente asesinada por su marido en su domicilio de Santa Cruz de Tenerife, que eleva a 52 las víctimas mortales de la violencia machista este año.

"Es una lacra que nos avergüenza como sociedad del siglo XXI", cuyo origen es la "desigualdad", que "tiene su peor cara en el asesinato", ha dicho Pérez, que ha remarcado la importancia de la cooperación institucional, como se refleja en esta rueda de prensa conjunta con el TSJA, "clave para tejer sinergias".

Al respecto, ha dicho que las tres dimensiones para luchar contra la violencia de género son la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Sobre la primera, ha mencionado la ley de Igualdad aprobada la pasada legislatura en las Cortes de Aragón que ha hecho que el IAM dependa del Departamento de Presidencia por su carácter trasversal.

Sobre el poder judicial, ha apuntado que ha de ser "eficaz en la respuesta, detección y resolución de conflictos" y respecto al ejecutivo ha considerado que ha de implementar medidas y planes que permitan solucionar este problema, para considerar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en 2017 ha sido un "paso decisivo".

También ha recordado el lema 'No hay opción neutra contra el machismo' porque no se puede mantener "equidistancia" o utilizar "eufemismos" respecto a lo que ocurre, que "se asesina por una cuestión de posesión, de poder del hombre frente a la mujer" y esto "debe concernir a todos, sin excluir a nadie y en todos los ámbitos".