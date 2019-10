Las organizaciones agrarias se manifiestan este sábado en Calatayud ante la "situación desastrosa" del sector

Publicado 17/10/2019 13:06:39 CET

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UAGA, ASAJA, ARAGA y UPA, así como las Cooperativas Agroalimentarias, se manifestarán este sábado, 19 de octubre, en Calatayud (Zaragoza) para reivindicar el papel social y económico del sector agropecuario y ante la "situación desastrosa" del mismo en Aragón y el conjunto de España, en especial el sector de la fruta dulce.

Partirán a las 11.00 horas del Polígono Mediavega para acabar en la plaza del Fuerte, donde exigirán mejoras para el sector de la fruta en una comarca aquejada de los efectos del veto ruso, que persiste desde 2014, y las inclemencias meteorológicas, extendiendo sus peticiones a todo el sector agropecuario. El lema es 'Por la supervivencia de las explotaciones familiares y el medio rural'.

El primer motivo de esta movilización es la situación del sector de la fruta, en especial la diferencia entre los costes de producción y el precio de venta al consumidor, a lo que se une en comarcas como la Comunidad de Calatayud el efecto de las inclemencias meteorológicas de este año, que han consumado "una castástrofe", ha expuesto en rueda de prensa el secretario de Organización de UPA-Aragón, Enrique Arceiz, quien ha dejado claro que, además, reivindicarán "la forma de vida que tenemos, que poco a poco nos estamos cargando entre todos", advirtiendo de que "nadie tiene que excluirse de responsabilidades".

Arceiz ha lamentado que el sector de la fruta dulce sigue "en la misma situación" desde 2014, cuando comenzó el denominado 'veto ruso', al que las organizaciones agrarias se han opuesto "desde el primer momento".

A esto se añade la "incertidumbre tremenda" que causa la reforma de la PAC, que según sus cálculos no entrará en vigor el año próximo, como estaba previsto porque "nadie concreta nada y no sabemos cómo va a ser". Ha apuntado que "las ayudas de la PAC ganan peso aunque cada año percibimos menos dinero".

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha indicado que "no solo el sector de la fruta está tocado en el territorio, sino que hay muchos otros, como la ganadería extensiva e intensiva, el vacuno y el aceite", recordando que semanas atrás se manifestaron en Madrid 40.000 olivareros de toda España.

"No se puede multiplicar por 600 el precio de la fruta", ha aseverado Alcubierre, quien ha destacado que los productos agropecuarios de Aragón son de calidad y de producción sostenible, insistiendo en que "tiene que haber un valor justo de la cadena porque si no perdemos todos".

"La agricultura y la ganadería no están mal, el problema somos los agricultores y los ganaderos, aquellos que, día a día, estamos luchando por nuestras explotaciones, nos subimos a los tractores, vamos a soltar los ganados y estamos sufriendo esta reconversión tan brutal", de ahí la apelación a la supervivencia del sector que recoge el lema de la manifestación.

MODELO SOCIAL

Alcubierre ha opinado que "si no se hace algo en defensa del modelo social y profesional de los agricultores y ganaderos, el medio rural lo pasará mal", añadiendo que este sector vertebra el territorio y genera valor añadido. Ha apostado por confeccionar una ley que regule la cadena alimentaria.

También ha dicho que "esto no va a parar aquí", sino que continuarán las movilizaciones en Aragón y el conjunto de España, más cuando sigue la negociación para la reforma de la PAC.

Ha continuado afirmando que "Aragón no puede permitir que haya un núcleo urbano, Zaragoza, y el resto esté abandonado", por lo que ha hecho un llamamiento a la sociedad en general para que participe en la manifestación, a la que ya han confirmado su asistencia agricultores y ganaderos de Fraga, Caspe, el Pirineo y Teruel.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, José Víctor Nogués, ha puesto de relieve el "importante esfuerzo en inversiones" que están realizando, en especial el sector de la fruta para asegurar la trazabilidad del producto, lo que permite llegar al consumidor "con unas garantías", pero "eso el consumidor no lo valora, no se da cuenta de que es una fruta que se produce en su región con una calidad y una trazabilidad que no todos pueden garantizar".

PRE-CRISIS "CLARA"

El presidente de ARAGA, Jorge Valero, ha considerado que "nuestras Administraciones nos tienen que cuidar un poquito más porque no solo creamos riqueza, sino que la atraemos", avisando de que "estamos en una pre-crisis clara y necesitamos un apoyo decidido que no tiene por qué ser dinero, sino simplemente ejecutar medidas que hagan que lo que entra tenga los mismos requisitos que aquí".

Ha aludido así a la "trazabilidad social", rechazando la "competencia desleal" de productores de otros países que pagan peores sueldos y menos impuestos. Valero ha defendido así el producto de cercanía, que "tiene asegurada una calidad".

La secretaria provincial de ASAJA-Zaragoza, Emilia Guillén, ha dicho que "ningún sector se escapa de la crisis" y que la bajada de precios "hace difícil la viabilidad" de las explotaciones, proponiendo que la Administración financie los préstamos blandos y mejorar los seguros agrarios, apuntando Alcubierre al respecto que el agroseguro debe cumplir una función social. También ha propuesto crear una entidad interprofesional de la fruta para defender los intereses de la agricultura.