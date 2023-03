Orós (PP) cree que la gestión del cuatripartito de la atención a la dependencia "no llega ni al aprobado rapado"

ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en Ciudadanía y Derechos Sociales, Marian Orós, ha asegurado este martes que la gestión que realiza el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán "no llega ni al aprobado rapado", tildándola de "fracaso".

En rueda de prensa, Marian Orós ha señalado que los datos del Ministerio de la Seguridad Social "desmontan el discurso de Lambán de que somos los mejores en atención a la dependencia" y, de hecho, "el Gobierno de Aragón suspende en la valoración de la atención a la dependencia y baja dos puntos respecto a 2021".

Ha apuntado que el mapa del Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales correspondiente a 2022 da una puntuación de 4,4 puntos a la Comunidad Autónoma, "muy lejos del discurso que nos han estado vendiendo", ya que significa un retroceso, debido a que "se cronifican las prestaciones y los servicios baratos y de baja intensidad, y recorta el presupuesto en atención a la dependencia".

Orós ha comentado que el mapa refleja que 11 comunidades autónomas han mejorado sus ratios respecto a 2021 "y están por delante de Aragón", manifestando: "Eso de que somos los mejores es mentira, pese a que el Gobierno autonómico ha tenido 20 millones de euros más para gestionar la atención a la dependencia".

La parlamentaria del PP ha indicado que, en 2022, en Aragón había 5.767 personas en lista de espera, 1.528 más que en diciembre de 2021 pendientes de valorar y 1.214 en el "limbo", a la espera de recibir una prestación ya reconocida, "un dato engañoso porque están rebajando el limbo con prestaciones y servicios baratos". A juicio de Orós, "se están haciendo trampas al solitario", lo que "puede importar poco", pero "se las están haciendo a los dependientes" con "un sistema perverso".

Además, el 51 por ciento de las ayudas son prestaciones en el entorno familiar, con un promedio de 187 euros, mientras que la media de las comunidades autónomas es de 235, y el gasto por persona dependiente está 2.000 euros por debajo de la media nacional, ha continuado Orós, añadiendo que la ley fija en 180 días el plazo para resolver las solicitudes, la Administración aragonesa tarda 241 días.

"No se puede gestionar la atención a la dependencia a peso", ha proclamado la parlamentaria del PP, para quien "Aragón suspende en la gestión de la dependencia, no avanza, sino que retrocede", tras lo que ha confiado en que "no tengan el cuajo de decir que esto lo solucionan a través de un Decreto a 70 días de las elecciones", lo que "sería una temeridad y una irresponsabilidad", en lo que "Lambán anda bastante sobrado".