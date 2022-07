Orós (PP) pide al Gobierno de Aragón que solicite la gestión del IMV

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Marian Orós ha pedido al Gobierno de Aragón que solicite al Ejecutivo central la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y destine a políticas de prevención de la pobreza los recursos que ha liberado con su implantación.

En el año 2021 un 20 por ciento de los aragoneses estaban en riesgo de pobreza. "Tenemos a 74.000 personas en riesgo de pobreza severa, sin embargo el Ingreso Mínimo Vital llega a unas 22.500".

Además, la AiREF ha alertado esta semana del balance "poco esperanzador" de la gestión del IMV, por lo que la portavoz de Ciudadanía y Servicios Sociales del PP, Marián Orós, ha presentado una serie de propuestas que tienen como objetivo mejorar la gestión del IMV y poner en marcha planes de prevención contra la pobreza.

La diputada popular ha explicado que con la puesta en marcha del IMV, el Gobierno de Aragón liberó recursos económicos que destinaba al Ingreso Aragonés de Inserción, "un dinero que no han destinado a ayudas a las familias más vulnerables, un dinero que la AIREF pide que se dedique a políticas sociales".

"No sabemos dónde ha ido ese dinero", ha señalado Orós, que ha manifestado que lo que es evidente es que el Departamento de Ciudadanía debe dedicar recursos para ayudar tanto a los más de 50.000 aragoneses que se han quedado fuera del IMV como a las miles de familias que están al límite y que no entran en las ayudas por unos céntimos. "En Aragón hay al menos 160.000 personas que no cumplen los requisitos del IMV por pocos céntimos, que están al límite y deben contar con el apoyo del Gobierno de Aragón".

Ante este "déficit de gestión" del IMV, la portavoz popular ha recomendado al Gobierno de Aragón que solicite al Ejecutivo central la gestión del IMV, como hacen Navarra y País Vasco, "que tiene unos parámetros de gestión muy superiores".

"Aragón puede gestionar el IMV por sí mismo, contamos con experiencia previa", ha expresado Orós, quien ha recordado que desde 1994 la Comunidad gestionaba el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), "implantado con un Gobierno del PP y que estaba totalmente consolidado en nuestra Comunidad".

Además, la diputada popular ha pedido que el Gobierno de Aragón desarrolle con carácter inmediato el Servicio Aragonés de Inclusión como elemento fundamental para la integración social y laboral de estas familias, "porque sin inclusión no se sale de la pobreza".

Entre las medidas propuestas por Orós se encuentra también la petición al Gobierno regional de que oriente los 30 millones de euros que ha recortado del presupuesto de pobreza a impulsar y completar la prestación suelo del IMV; también ha planteado la puesta en marcha de un plan específico para prevenir el riesgo de pobreza y que el Ejecutivo de Lambán incremente su aportación a las ayudas de urgencia de las entidades locales, "porque en muchos casos es el único recurso al que pueden agarrarse las familias".

MENOS BUROCRACIA

La parlamentaria popular ha apuntado también una serie de mejoras que el Gobierno de España debe llevar a cabo "para que la gestión del IMV cumpla con su papel" y que pasan por mayor transparencia y eliminar trabas burocráticas que hacen que muchas familias que tienen derecho a percibirlo ni tan siquiera lleguen a solicitarlo.

Así, Orós ha insistido en que el Gobierno debe analizar al detalle los expedientes rechazados y en su caso reformular los requisitos, así como la documentación. "Por qué se deniegan el 70 por ciento de las solicitudes".

Además, la diputada popular ha exigido que se implemente la tarjeta social única con la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales, "lo que mejoraría la operatividad y el intercambio de información entre administraciones, evitando que se denieguen solicitudes por falta de algún papel o por errores en el padrón, entre otras cosas".

"Hay que avanzar en la simplificación de los procesos de solicitud porque una de las causas de que miles de familias que cumplen con los requisitos no soliciten el IMV tiene que ver con la complejidad del procedimiento y eso no puede ser", ha señalado Orós, para quien "ha quedado claro que el IMV no es la panacea, su implantación ha sido deficiente, no llega a las familias que lo necesitan y es por eso por lo que hoy hemos lanzado estas propuestas al Gobierno", ha concluido la portavoz de Servicios Sociales del PP.