Pablo Ciprés liderará la candidatura de VOX al Ayuntamiento de Huesca

HUESCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pablo Ciprés Ara será el candidato de VOX al Ayuntamiento de Huesca, de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Afiliado a la formación que lidera Santiago Abascal en 2018, se convirtió en vicepresidente provincial de VOX Huesca en 2020.

Natural de Huesca, casado y padre de tres hijos, Ciprés ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional al sector taurino, en el que ha ejercido como banderillero de toros. También ha sido vocal de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles durante varios años; presidente de la Peña Taurina Oscense; y miembro de la Mesa Consultiva de Asuntos Taurinos del Gobierno de Aragón.

Asimismo, Ciprés ha colaborado con varias empresas familiares del sector privado, donde ha gestionado las relaciones de sus empleados y clientes, así como las relaciones con los proveedores.

Ciprés ha manifestado: "Me ofrecieron esta posibilidad y soy un hombre que no puedo estar quieto y siempre me gusta hacer algo, sobre todo, por mi ciudad" y ha considerado que puede aportar ideas y proyectos nuevos que pueden ser buenos para la ciudad de Huesca. Ha añadido que "hay que ayudar para que no se cierren empresas y se pierdan puestos de trabajo y, dar facilidades a la gente que quiera invertir y abrir su negocio o montar su empresa".

Por el momento, ya son seis las formaciones que han anunciado los cabezas de lista al Consistorio oscense para los próximos comicios. Por el PSOE se presenta Luis Felipe, el actual alcaldes; por el PP, Lorena Orduna; por Podemos, Guillermo Boix, por CHA, Sonia Alastruey y, por Equo, Silvia Mellado. Faltan por conocer los candidatos de Ciudadanos, PAR y Aragón Existe.