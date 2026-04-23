El paisaje estepario de la Sierra de Albarracín, protagonista de la experiencia "'Siente la paramera bajo las estrellas'

Archivo - La experiencia ofrece una inmersión completa en el pasaje estepario. - DANIEL BURÓN - Archivo

ALBARRACÍN (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

La Sierra de Albarracín volverá a convertirse en escenario de una experiencia sensorial en el medio natural con 'Siente la paramera bajo las estrellas', que llega a su cuarta edición y se celebrará los próximos viernes 24 y sábado 25 de abril, en el entorno de Pozondón.

Tras el camino iniciado con 'El Despertar del Páramo', proyecto de voluntariado ganador de la convocatoria 'Pajareando', de Birding Aragón en 2022, la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín continúa apostando por la riqueza natural de este singular paisaje y acercando al visitante a uno de los entornos más desconocidos de la provincia de Teruel: la paramera. Un territorio de horizontes abiertos, gran diversidad ecológica y cielos nocturnos excepcionales.

La actividad 'Siente la paramera bajo las estrellas', que se desarrollará durante el próximo puente festivo de San Jorge, propone una inmersión completa en el paisaje estepario, combinando astronomía, ornitología y patrimonio natural en una experiencia pensada para todos los públicos, preferentemente a partir de 10 años.

La programación se iniciará en la noche del viernes con una observación astronómica, guiada por un monitor Starlight, que permitirá descubrir uno de los cielos más puros y mejor conservados del territorio. Durante la sesión se identificarán estrellas, planetas y constelaciones en un entorno privilegiado, con una sorpresa final como cierre de la actividad.

El sábado por la mañana estará dedicado a la naturaleza viva de la paramera, con una ruta ornitológica guiada por Rodrigo García Vegas (Asociación Micorriza) a lo largo del itinerario 'El Despertar del Páramo'.

En plena primavera, este paisaje se llena de aromas y sonidos, ofreciendo una oportunidad excepcional para escuchar a una de sus especies más emblemáticas: la alondra ricotí (Chersophilus duponti), conocida como "el fantasma del páramo", una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la fragilidad de los ecosistemas esteparios.

La jornada continuará con una de las novedades de esta edición: el taller práctico 'Sonidos del páramo', una actividad que permitirá a los participantes adentrarse en el universo sonoro de la estepa. A través de trucos sencillos y dinámicos, aprenderán a identificar los cantos de las aves esteparias y a descubrir cómo el paisaje 'cobra vida' a través del oído.

Por último, durante la tarde del sábado, los participantes descubrirán el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Albarracín con un paseo interpretativo por el Barranco Cardoso y el Castillo de los Ares, dirigido por guías locales.

Este enclave, uno de los más desconocidos y sorprendentes de la Sierra de Albarracín, alberga elementos de gran valor como grabados rupestres del siglo V a.C., restos históricos de una fortaleza de frontera y la singular obra artística conocida como 'la Piedra del Peruano'.

PLAZAS LIMITADAS

Organizada por la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín, la actividad busca conectar al visitante con la esencia del territorio, promoviendo un turismo sostenible basado en la naturaleza, la observación y la interpretación del entorno.

La inscripción incluye todas las actividades guiadas, seguro y un vale de 10 euros canjeable en establecimientos colaboradores. El precio es de 20 euros para personas alojadas en establecimientos asociados y 27 euros para el resto, siendo gratuita para los participantes menores de 16 años.

Las plazas son limitadas y pueden reservarse a través de la web https://albarracinturismo.com/eventos/actividades/siente-la-....