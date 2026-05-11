Palafox a Escena celebrará su novena edición con más de 700 participantes y un homenaje al antiguo cuartel

Casi 2.000 alumnos han conformado el alumnado este año de los conservatorios y escuelas artísticas públicas dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza que ofrecen una cualificación oficial - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Cuartel Palafox volverá a convertirse el próximo viernes 15 de mayo en un gran escenario al aire libre con motivo de la novena edición de Palafox a Escena, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural y educativa de Zaragoza que este año estará marcada por la conmemoración del centenario del emblemático edificio bajo el lema '1926'.

La presentación del evento ha tenido lugar este lunes 11 de mayo en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la participación de la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, quienes han destacado el crecimiento y consolidación de una iniciativa que reunirá a más de 700 participantes entre alumnado y profesorado de las enseñanzas artísticas municipales.

La jornada, organizada por el Servicio de Educación del Ayutnamiento de Zaragoza, se desarrollará entre las 18.30 y las 24.00 horas en el patio del antiguo cuartel y contará con actuaciones de música, danza y teatro protagonizadas por estudiantes del Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música, la Escuela Municipal de Música y Danza y la Escuela Municipal de Teatro.

En total, cerca de 2.000 alumnos forman parte este curso de los centros municipales de enseñanzas artísticas sostenidos íntegramente por el Ayuntamiento de Zaragoza, una oferta formativa que abarca distintas disciplinas y edades, desde alumnado infantil hasta personas adultas.

Paloma Espinosa ha subrayado que Palafox a Escena "es mucho más que un espectáculo" y ha defendido su valor como reflejo del trabajo educativo y artístico desarrollado durante todo el curso por alumnado y profesorado.

"Es la gran fiesta de las enseñanzas artísticas municipales y una cita ya consolidada en nuestra ciudad que vuelve a convertir el patio del antiguo Cuartel Palafox en un gran escenario abierto a la cultura, a la educación y a la participación", ha señalado.

UN ESCENARIO CULTURAL EN UN EDIFICIO CENTENARIO

La edición de este año tendrá además un significado especial al coincidir con el centenario del edificio que actualmente alberga las enseñanzas artísticas municipales y otros equipamientos públicos. El antiguo Cuartel Palafox, construido en 1926 y catalogado como edificio de interés arquitectónico, será uno de los grandes protagonistas de esta edición.

"Celebramos el centenario de un espacio emblemático para la ciudad y para la educación artística municipal", ha explicado Espinosa, quien ha agradecido al Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento la reciente restauración de la fachada exterior del edificio.

Precisamente, el jefe del Departamento de Arquitectura municipal, José Antonio Bernal, será el padrino de esta novena edición de Palafox a Escena como reconocimiento a su implicación en la conservación y puesta en valor del inmueble.

La programación vinculada al centenario se ha desarrollado durante las últimas semanas con diversas actividades impulsadas desde la Junta Municipal Universidad y el Servicio de Educación, entre ellas concursos de relato, pintura y fotografía inspirados en el edificio.

Además, el Centro Cívico Universidad acoge hasta el próximo 30 de julio una exposición dedicada a la historia y evolución del antiguo cuartel, desde sus orígenes militares hasta su actual uso como espacio educativo, cultural y social.

La concejal delegada de Educación ha remarcado también el valor simbólico del edificio como punto de encuentro ciudadano. "Palafox a Escena tiene esa doble vertiente: mostrar el resultado artístico que surge de la formación municipal y, al mismo tiempo, dinamizar este espacio emblemático como lugar de convivencia y disfrute cultural", ha señalado.

MÁS DE CINCO HORAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO

La programación artística se extenderá durante casi seis horas consecutivas y reunirá propuestas muy diversas de música, danza y teatro, desde jazz y música clásica hasta danza contemporánea o teatro musical.

La velada comenzará con 'Jazz de la cuerda', una formación integrada por 102 alumnos y alumnas del Conservatorio Municipal Elemental de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán la 'Jazz Suite' de Katherine y David Blackwell.

A continuación, los distintos coros de los centros ofrecerán un recorrido musical con piezas que irán desde 'Carmen', de Bizet, hasta 'Yesterday', de The Beatles.

La danza llegará de la mano del alumnado del Conservatorio Municipal Profesional de Danza con una interpretación coreográfica de 'Moonlight Serenade', de Glenn Miller, mientras que la Escuela Municipal de Teatro pondrá el broche escénico con varias piezas de 'La ópera de los tres centavos', de Bertolt Brecht.

El evento contará además con una cuidada producción técnica de luces y sonido, así como con servicio de cafetería y otros espacios complementarios para convertir la cita en una experiencia cultural abierta y accesible para todos los públicos.

Sara Fernández ha destacado el enorme esfuerzo organizativo que supone coordinar una propuesta artística de estas dimensiones entre cuatro centros distintos y con centenares de participantes.

"Es un gran espectáculo y un reto importantísimo poner en marcha a más de 500 alumnos y más de 100 profesores sobre el escenario", ha afirmado.

LA CULTURA COMO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA VITAL

La consejera de Cultura ha puesto el foco en la importancia de las enseñanzas artísticas municipales no solo como cantera profesional, sino también como herramienta de desarrollo personal y social.

"Muchos de estos alumnos serán artistas del futuro y otros no se dedicarán profesionalmente a la cultura, pero todos se enriquecen gracias al arte y a la experiencia cultural", ha señalado.

Fernández ha reivindicado el papel de la cultura "no solo como sector profesional, que también es muy importante, sino como fuente de crecimiento personal, convivencia y creación de redes sociales".

En este sentido, ha valorado especialmente la convivencia entre alumnado de distintas edades y disciplinas dentro del antiguo Cuartel Palafox, un espacio que, según ha dicho, favorece la creación de sinergias y el intercambio artístico.

"Ser espectadores es importante, pero también lo es ser protagonistas del hecho cultural. Palafox a Escena resume perfectamente todo eso", ha indicado.

La responsable municipal de Cultura ha recordado además que numerosos artistas vinculados actualmente a la escena cultural aragonesa iniciaron su formación en las enseñanzas artísticas municipales de Zaragoza.

UNA CITA CONSOLIDADA EN LA VIDA CULTURAL DE ZARAGOZA

Desde su creación hace nueve años, Palafox a Escena se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del trabajo desarrollado en los centros municipales de enseñanzas artísticas y como una de las citas culturales más participativas de la primavera zaragozana.

El proyecto nació con el objetivo de reforzar la colaboración entre los distintos centros, dinamizar el antiguo Cuartel Palafox y contribuir al modelo de Zaragoza como Ciudad Educadora, reconocimiento que la capital aragonesa obtuvo en 2004.

Las enseñanzas artísticas municipales abarcan alumnado desde los cuatro años hasta adultos sin límite de edad y desarrollan durante todo el año actividades académicas, conciertos, audiciones, cursos e intercambios.

Tanto Sara Fernández como Paloma Espinosa han animado a toda la ciudadanía a participar en una jornada concebida como una gran celebración colectiva del arte, el talento y la educación pública municipal.

"Queremos invitar a todos los zaragozanos a disfrutar de una noche llena de creatividad, emoción y cultura en un espacio único de la ciudad", ha concluido la concejal delegada de Educación.