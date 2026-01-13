El PAR apuesta por la "equidad" y medidas "ajustadas al territorio" frente a los problemas de la sanidad pública

Alberto Izquierdo (PAR) en su visita a Albarracín, en la precampaña electoral del 8F. - PARTIDO ARAGONÉS

ALBARRACÍN (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha apostado por "la equidad" y por "medidas ajustadas al territorio" para solucionar los problemas de falta de personal que sufre la sanidad pública aragonesa.

En una visita este martes a Albarracín, Izquierdo ha enfatizado en las dificultades de pequeños municipios como los de la Comarca de Sierra de Albarracín para cubrir las vacantes.

Alberto Izquierdo ha estado acompañado por el alcalde de la localidad y presidente de la Comarca, Daniel Úbeda, que también forma parte de la lista del PAR por Teruel a las elecciones autonómicas; el alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, así como de cargos y militantes de la zona.

"Para el Partido Aragonés, la resolución de los problemas de los servicios públicos pasa siempre por la equidad, pasa siempre por resolver los problemas ajustando las soluciones. No son iguales los problemas que pueden existir en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para la cobertura de plazas, que también son importantes, con los que existen en la Sierra de Albarracín", ha explicado el candidato de la formación a la Presidencia autonómica.

Asimismo, Alberto Izquierdo ha argumentado que la dispersión territorial, la orografía, la climatología o la dificultad de acceso a la vivienda "son problemas fundamentales a los que hay que poner una solución a medida en cada territorio". Por ello, ha reivindicado que el Gobierno de Aragón "debe preocuparse y ser capaz de generar una oferta atractiva para que los profesionales también quieran ir al territorio, sin menoscabar, por supuesto, los servicios públicos en ninguna parte de Aragón".

El Partido Aragonés apuesta por una unidad de ejecución completa: "No podemos generar servicios de primera calidad en unos territorios para que sean de segunda en otros", ha insistido.

MEDIDAS DEL PAR

"Por eso --ha añadido-- es importante que seamos capaces de estabilizar a los profesionales en el territorio, de ayudarles". Ha recordado que su formación política ya propuso en la anterior campaña electoral "financiar la carrera a personas que lo necesiten con el compromiso de que, tras acabarla, estén al menos cinco años en el lugar del territorio en el que el Gobierno de Aragón les indique".

"Hubo gente que nos dijo que eso no era una solución real, pero claro que lo es. Si hoy no ponemos en marcha medidas de cara al futuro nunca se resolverá el problema. Si el Gobierno de Aragón financia la carrera para formar sanitarios y empieza a hacerlo ya, es posible que en 7, 8 o 10 años tengamos una serie de profesionales con el compromiso de ir al territorio", ha aseverado.

Otra de las soluciones que ha propuesto es "acelerar la homologación de los títulos a los profesionales sanitarios de otros países" porque, ha dicho, "no puede estar una persona dos años esperando poder trabajar".

"Tenemos que buscar soluciones reales para los problemas reales y el problema de la sanidad rural es un problema que hoy es real, evidente y que preocupa a muchísimos ciudadanos. Para nosotros, Aragón es lo primero y los aragoneses también", ha apuntado Izquierdo.