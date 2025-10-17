El PAR condena la vandalización de ornamentos de nichos en el cementerio de Torrero en Zaragoza y pide más seguridad

La presidenta del Comité Municipal del PAR en Zaragoza, Gloria Pérez. - PAR

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Municipal del Partido Aragonés en Zaragoza ha acordado "condenar enérgicamente" los actos vandálicos cometidos en el Cementerio Municipal de Torrero de la capital aragonesa en los últimos días y reclamó al Ayuntamiento zaragozano que "garantice la seguridad en este recinto".

Estos actos vandálicos, que han dañado 588 nichos, suponen un "ataque al respeto y la convivencia que merecen todos los zaragozanos, especialmente en un lugar de memoria y recogimiento", ha señalado la presidenta del Comité Municipal del PAR en Zaragoza, Gloria Pérez.

Por ello, desde el PAR reclaman al Ayuntamiento de Zaragoza que "aplique medidas eficaces que garanticen la seguridad y el mantenimiento de este equipamiento municipal que es patrimonio de todos los zaragozanos".

A su parecer, es "necesario" reforzar la vigilancia y actuar con "determinación" para evitar que "hechos tan lamentables vuelvan a repetirse", ha concluido.

El Comité Municipal del PAR ha querido reafirmar "su compromiso con una Zaragoza respetuosa, segura y con valores de convivencia y civismo".