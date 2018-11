El PAR echa en falta "más compromisos concretos" en la comisión bilateral Aragón-Estado

Publicado 19/11/2018 14:53:37 CET

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes autonómicas, Arturo Aliaga, presidente también de esta formación política, ha considerado que la comisión bilateral Aragón-Estado celebrada este lunes en Zaragoza, "se ha convocado en un plazo razonable, pero echamos en falta más compromisos concretos ante la cantidad de asuntos que tiene la Comunidad con la Administración general".

En rueda de prensa, ha recordado que envió un escrito al consejero de Presidencia de la Comunidad, Vicente Guillén, que recogía las 16 cuestiones que a su entender se debían abordar en esta reunión y sobre las que ha lamentado que no se haya aportado ninguna información al término de la sesión.

Aliaga ha apuntado que sí ha habido un compromiso para que el Gobierno central acometa las obras de elevación de aguas del Ebro a la localidad turolense de Andorra, pero es una cuestión que "colea del pasado".

Además, la propia ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dicho que "no estaba en el orden del día" el cierre de la Central Térmica de Andorra, cuando es "el problema capital que tenemos en Aragón", que "se ha abordado de pasada", ha dicho Aliaga. "No sé si esa comarca no merece el respeto" y dar "la importancia que tiene al cierre anunciado por Endesa" la semana pasada, ha apostillado.

Aliaga se ha referido a otras cuestiones, como la comisión de estudio sobre el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que trata sobre el acuerdo económico financiero y que "ya que había aprobado en la anterior" bilateral, igual que "ya se anunció que el Pabellón de España en la Expo se iba a ceder a la Comunidad", ha glosado.

En relación con la financiación autonómica, el portavoz del PAR ha recordado que "hay un informe de estas Cortes" y "no tenemos concreción de en qué se ha avanzado", mientras que respecto al reto demográfico en primavera estará la estrategia nacional, "pero tendría que haber más compromiso", ha opinado.

INFRAESTRUCTURAS

El presidente del PAR ha dicho que tras la reunión no se ha aportado información sobre la ejecución de las infraestructuras en Aragón por parte del Ministerio de Fomento o en el área de Medio Ambiente. En este punto, ha comentado que las senadoras del PAR estuvieron presentes la semana pasada en una reunión con Fomento y "consiguieron alguna información, hitos y compromiso al respecto".

Ha añadido que, sin embargo, tras la bilateral, "no hemos oído nada de la ejecución de los 137 millones de euros que ha conseguido el PAR en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que serían muy provechosos para las infraestructuras de Aragón".

En relación con el tren, también ha señalado que no se han aportado datos sobre la línea del Canfranc o la mejora del material ferroviario en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, un tramo respecto al que "estamos pendientes de Bruselas", que esta semana decide si se incluye como prioritario en el mecanismo Conectar Europa.

Asimismo, ha criticado la falta de posicionamiento "sobre el no a los trasvases, sobre los planes de restitución, comprometidos y presupuestados" y sobre las obras del Pacto del Agua. "Tampoco sabemos si hay avances" respecto a la descontaminación de lindano en el río Gállego, ha agregado.

Aliaga se ha referido a la falta de información sobre otras actuaciones, como la interconexión eléctrica con Francia "para poner a Aragón en el lugar que le corresponde de cara a la potencial evaluación de todas las energías renovables".

COMPETENCIAS

El portavoz del PAR ha enumerado otros asuntos de los que no ha trascendido ningún acuerdo, como el traspaso de competencias pendientes, cuando en reuniones de otras Comunidades con el Estado "han salido compromisos concretos de transferencias" y sobre la deuda histórica con Aragón, si bien "Cataluña y Comunidad Valenciana consiguieron acuerdos en esta materia".

Aliaga también ha dicho que su grupo pretendía que se fijara un compromiso para el Archivo de la Corona de Aragón "y no hemos oído nada", a pesar de que en 2018 se celebra el 700 aniversario del mismo, igual que "no se ha hablado nada" de los bienes pendientes de regreso a la Comunidad.

El dirigente del PAR ha considerado "imposible pretender que en una reunión se aborden todos los temas y compromisos, pero podrían haberse dado más avances y respecto a la última bilateral", que se celebró en junio de 2017.