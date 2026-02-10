El PAR reúne este miércoles a su Ejecutiva para valorar los resultados de las elecciones autonómicas

Archivo - Logo del Partido Aragonés (PAR) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés (PAR) se reunirá este miércoles, 11 de febrero, a partir de las 19.00 horas, para valorar los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, 8 de febrero.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, no ha podido revalidar el escaño que obtuvo en la legislatura pasada, de forma que el PAR ha quedado fuera del Parlamento autonómico en la XII legislatura, por primera vez en la historia de la cámara.

A falta de que la Junta Electoral Central proclame los resultados definitivos de las elecciones, el PAR ha obtenido este domingo 8.161 votos, el 1,24% del total, 0,84 puntos menos que en los comicios de 2023, cuando los aragonesistas de centro consiguieron 13.988 papeletas.

Alberto Izquierdo fue diputado en la XI legislatura por la circunscripción de Teruel y en esta ocasión han obtenido representación por esta provincia el PP, con cinco escaños; el PSOE, con cuatro diputados; Vox, con tres representantes; y Teruel Existe, con dos. El PAR se ha quedado a 959 votos de obtener un diputado por Teruel.

43 AÑOS DESPUÉS

Estos resultados han dejado fuera de la representación parlamentaria a este partido después de 43 años de presencia constante, aunque en declive, y cuyos diputados han sido decisivos para sumar mayorías que permitieran formar gobiernos bien con el PP o con el PSOE.

El Partido Aragonés fue fundado en enero de 1978 por Hipólito Gómez de las Roces, entre otros, a partir de la extinta Candidatura Aragonesa Independiente de Centro.

Desde 1983 ha tenido representación en las Cortes de Aragón y, precisamente, su fundador llegó a ser presidente del Gobierno de Aragón entre 1987 y 1991. Anteriormente fue parlamentario en el Congreso de los Diputados entre 1982-86.