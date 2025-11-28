El Parador de Sos del Rey Católico celebra su 50ª aniversario con el anuncio de una inversión de 2,5 millones

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha anunciado una inversión en el Parador de Sos del Rey Católico para su modernización. - PARADORES

SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El Parador de Turismo de Sos del Rey Católico conmemora este viernes, 28 de noviembre, el 50º aniversario de su apertura con la vista puesta en reforzar su papel como motor socioeconómico de la localidad zaragozana y referente turístico y cultural de la comarca de las Cinco Villas. Durante el acto institucional organizado con motivo de esta efeméride, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha anunciado una inversión de 2,5 millones de euros para modernizar sus instalaciones.

Sánchez ha estado acompañada por la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y por el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada.

"Nuestro propósito es que este edificio histórico continúe ofreciendo el nivel de calidad que nuestros clientes merecen, al mismo tiempo que avanzamos en eficiencia energética y reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y social", ha manifestado Sánchez.

La presidenta ha evidenciado que este Parador es un ejemplo claro de la esencia de la cadena hotelera pública: "Llegar allí donde otros no llegan y apostar decididamente por los pueblos y por los territorios rurales que tanto tienen que ofrecer". Además, ha expresado su deseo de que "estos cincuenta años sean solo el comienzo de muchas décadas más de historia en un lugar tan especial".

El Parador de Sos del Rey Católico, locomotora turística del bello municipio medieval que vio nacer a Fernando II de Aragón, se alza sobre una antigua casa solariega construida en 1908 y ha sabido conservar su esencia a lo largo de los años, combinando tradición, historia y el sello inconfundible de Paradores.

"Cada detalle refleja el respeto por nuestro patrimonio y la voluntad de ofrecer una experiencia única a quienes nos visitan", ha destacado Raquel Sánchez, quien ha subrayado que en este medio siglo de historia "miles de viajeros han cruzado nuestras puertas para descubrir la riqueza histórica y cultural del Parador, recorrer las calles empedradas de Sos del Rey Católico y disfrutar de la hospitalidad de su gente".

OBRAS DE MODERNIZACIÓN

Las obras de reforma anunciadas por la presidenta tienen el objetivo de modernizar y mejorar el edificio, lo que conllevará el cierre del Parador durante un periodo estimado de cinco meses, entre enero y mayo.

La inversión total prevista asciende a 2,5 millones de euros, de los cuales la cadena hotelera pública aporta 2,4 millones dentro del plan de renovación en el que está inmersa con la mirada puesta en el Centenario de Paradores de 2028.

La intervención más destacada será la reforma de los baños de las habitaciones, una actuación imprescindible para adaptarlos a las normativas actuales y mejorar la accesibilidad mediante la sustitución de buena parte de las bañeras por platos de ducha. También se renovará parte de la carpintería exterior con el objetivo de reforzar la imagen del Parador y optimizar la eficiencia energética del inmueble. Estas actuaciones ya han sido adjudicadas y comenzarán en enero de 2026.

Por otra parte, se realizará una obra de climatización en la cocina y la lavandería, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Además, se llevará a cabo un proyecto de interiorismo destinado a renovar las zonas comunes y habitaciones con el fin de actualizar la estética del Parador manteniendo su esencia histórica.

Estas intervenciones se suman a los importantes avances y mejoras ejecutados ya en las instalaciones en 2025. Se ha instalado una nueva enfriadora, se ha completado la legalización de las cámaras frigoríficas y se ha incorporado el sistema BMS.

PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN

Además, el Parador de Sos del Rey Católico, declarado Bien de Interés Cultural, forma parte del conjunto de establecimientos incluidos en la redacción de planes directores de conservación, al cual Turespaña destina 100.000 euros, "reforzando así el compromiso con la protección y la puesta en valor de este edificio histórico".

Por otra parte, Raquel Sánchez ha revelado que están trabajando para poner en marcha el próximo mes de septiembre actividades únicas de cara a incorporar el Parador de Sos al programa de experiencias de ecoturismo Naturaleza para los Sentidos, garantizando así una experiencia completa a los clientes. "Queremos que cada persona que llegue a este Parador sienta que, además de un alojamiento, encuentra una experiencia única que le conecta con la naturaleza, la cultura y la esencia de esta tierra".

La presidenta de Paradores ha aprovechado la visita para anunciar la incorporación del Parador de Sos a la red de Paradores con Puntos Violeta, como espacios seguros y libres de violencia machista. "Hoy, en Sos reafirmamos nuestros valores como empresa pública comprometida con la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y también con las personas, consolidando nuestra apuesta por un turismo de calidad, respetuoso y transformador", ha resumido.

APERTURA DEL PARADOR DE VERUELA EN 2026

La reforma del Parador de Sos se enmarca en el proceso estratégico de modernización y renovación de la Red de Paradores en el que, según ha puesto de manifiesto Raquel Sánchez, "Aragón desempeña un papel protagonista". El conjunto de las inversiones de la cadena hotelera pública y Turespaña en los cuatro Paradores de la región alcanza aproximadamente los 18 millones de euros, de los cuales la hotelera aporta alrededor de 11 millones. "Esta inversión demuestra nuestra apuesta por la comunidad autónoma aragonesa y por los destinos rurales e interiores de España".

Una cifra que Sánchez ha avanzado que se verá incrementada el próximo año con la apertura del Parador de Veruela, en la Sierra del Moncayo, que, sumado a la próxima inauguración del Parador de Ibiza, permitirá alcanzar los 100 Paradores en la Red, cinco de ellos en Aragón.

"Esta noticia es también muy positiva para la región, ya que, como siempre nos gusta decir, abrir un Parador no es solo abrir un hotel, sino abrir oportunidades para impulsar el desarrollo económico local y la cohesión del territorio", ha remarcado la presidenta.