Parlamentaristas de España y Latinoamérica destacan que Pepe Tudela convirtió en "referencia" la Fundación Giménez Abad

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y el presidente del Gobierno de Aragón, José Tudela, en el homenaje al jurista Pepe Tudela. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Aljafería ha sido el escenario este lunes del homenaje que las Cortes de Aragón, junto con políticos y juristas de otras comunidades autónomas y Latinoamérica, han brindado al que fue letrado mayor de la cámara aragonesa, José Tudela, fallecido de un infarto el pasado 7 de febrero. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha resaltado que, como secretario general, convirtió la Fundación Giménez Abad en "una referencia".

En su intervención, Navarro ha puesto de relieve que "Pepe tenía una virtud poco frecuente, sabía abrir puertas sin hacer ruido y reunir a personas distintas alrededor de una idea común". "El debate, el pluralismo y el rigor también son formas de defender la libertad", ha incidido.

Durante su alocución, la presidenta de la Cámara autonómica ha recordado a Tudela, a quien se ha referido como una persona que "dejó una huella profunda, duradera y decisiva en la institución".

"Impulsó la aprobación del nuevo reglamento de las Cortes, un texto trascendental, que contribuyó decisivamente a la profesionalización de la labor parlamentaria, fijó con claridad derechos, obligaciones y fortaleció el funcionamiento de esta institución", ha defendido, a la vez que ha declarado que "creía en el parlamentarismo como instrumento para desarrollar nuestro modelo democrático".

Asimismo, Navarro ha resaltado la "convicción de Tudela sobre la idea de que la construcción de nuestra democracia solo podía llevarse a cabo desde la legalidad". Además, ha manifestado que "fue capaz de unir con países de Iberoamérica, donde tejió una enorme red de principios" y que "también colaboró en la restauración de este palacio, Pepe forjó instrucciones y puentes, diálogo y tolerancia".

Del mismo modo, María Navarro ha indicado que la Cámara autonómica "va a continuar el compromiso que dejó Pepe Tudela" y a "seguir defendiendo los valores que tanto defendió durante su trayectoria, para seguir fortaleciendo nuestras instituciones".

En última instancia, la presidenta de las Cortes ha reconocido que "hoy todas las personas que nos acompañáis es la mejor prueba de quién fue Pepe" y que "la verdadera dimensión de una persona no se mide por los cargos ocupados y los méritos acumulados, sino por la huella que deja en quienes compartimos camino con él". "Las personas importantes no desaparecen nunca, permanecen en las obras que impulsaron, en esta institución y en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerlo", ha concluido.

Al homenaje han asistido también familiares de Pepe Tudela, miembros de la Mesa de las Cortes, el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, la Justicia, Concepción Gimeno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, y representantes políticos de México y Uruguay, así como diputados de todo el arco parlamentario.

También ha intervenido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha bromeado sobre el madridismo pasional de Pepe Tudela, realzando "el cariño y la amistad" de todos hacia el homenajeado, un a persona dotada "de un talento referencial".

Ha recordado que Tudela se incorporó como letrado de las Cortes de Aragón en 1986, cuando el letrado mayor era Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en su etapa como presidente del PP Aragón, en 2001. Tudela era "un servidor público" y fue muy apreciado, "una persona culta, íntegra, cosmopolita, firme contra la injusticia, abierto a las opiniones de los demás, maestro relevante para los alumnos, creativo".

TUDELA IMPULSÓ INICIATIVAS "DECISIVAS"

No solo destacó por su papel en la Fundación Giménez Abad, sino que fue impulsor de numerosas actividades como jurista, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Ha destacado que los Parlamentos deben hacer a la sociedad partícipe de sus decisiones, lo que se logra también explicando "para qué sirve ese entramado" institucional y ha comentado que dio cuenta de "la puesta en escena de estas Cortes".

Azcón ha incidido en que cuando las Cortes abrieron sus puertas tras su remodelación, en los años 80, pudieron desempeñar su actividad gracias a la gestión de Pepe Tudela, mirando a "lo que habría de venir mucho antes que los demás".

"De Pepe partieron iniciativas y gestiones decisivas" para el Parlamento aragonés, ha continuado, haciendo notar que sufrió "un punto de inflexión radical" tras el asesinato de su amigo Manuel Giménez Abad, en 2001, a raíz de lo cual el Parlamento puso en marcha la Fundación que lleva su nombre a iniciativa de Tudela y bajo el mandato de José María Mur, "con una visión más allá de cualquier ánimo partidista" y dedicada a los estudios del parlamentarismo y con apoyo de todos los grupos.

Su "brillante trayectoria" ha dejado un legado, ha indicado Azcón, dedicado a la palabra, al diálogo, quien ha recordado cómo innovó en el funcionamiento de los Plenos municipales asesorándole cuando él era un joven concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, en 2004, mostrando su "cariño y admiración" hacia el homenajeado.

El abogado Manuel Giménez Larraz, miembro la Fundación Giménez Abad y amigo de Tudela, quien ha señalado que oyó hablar del homenajeado desde su infancia y que tuvo trato con él durante muchos años, aludiendo a su carácter entrañable y su andar en ocasiones "destartalado".

Fue Tudela quien, tras el asesinato de su padre, le presentó la idea de poner en marcha la Fundación junto con otros estudiosos del parlamentarismo, consiguiendo que las Cortes de Aragón acogieran la propuesta. Ha hecho notar que, con los años, la Fundación "fue creciendo paulatinamente" hasta realizar actividades en Latinoamérica --sobre todo México y Uruguay--.

"El intenso debate de ideas y valores" son una de las características de la Fundación, a lo que Tudela contribuyó notablemente, ha continuado Giménez Larraz, quien ha dejado claro que era "un amigo" con el que ha compartido miedos, inquietudes y conversaciones, durante años.

"Ecléctico, curioso, lector y escritor incansable", ha definido Giménez Larraz a Pepe Tudela, poniendo de relieve su talla intelectual y profesional. Coincidieron en la Facultad de Derecho de Zaragoza, él como alumno y Tudela como profesor de Derecho Constitucional, ha apuntado.

URUGUAY

El diputado uruguayo Sebastián Baldomir, quien guardó relación con el homenajeado dentro de las actividades de la Fundación, ha elogiado la actividad de la entidad parlamentaria en América Latina, recordando que en su país propició la creación de una escuela de buen gobierno, "uno de los proyectos más queridos" en aquel Parlamento.

"Tenía una enorme cantidad de amigos en mi país", ha celebrado Baldomir, resaltando su "enorme experiencia política" y su contribución a la consolidación de la democracia en Uruguay, en especial por sus enseñanzas en las jornadas y cursos celebrados en el país latinoamericano. Fue durante años un par de veces al año a Uruguay.

La letrada mayor de la Asamblea de Murcia, Encarna Fernández de Simón Bermejo, ha elogiado a su "magnífico colega, gran académico y jurista, un excelente amigo" con quien compartió numerosas reuniones de trabajo desde la creación de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos Autonómicos, a lo que Tudela "contribuyó con entusiasmo y acierto".

"Cuando se marcaba un proyecto no escatimaba tiempo ni esfuerzo", ha continuado la interviniente, recalcando que "Pepe nunca hacía las cosas a medias", tras lo que ha mencionado que fueron elegidos letrados mayores de sus respectivos Parlamentos a la vez, en 1995, estrechando por ello su relación, de ahí que conozca su madridismo forofo.

"Era un viajero empedernido" y participó en los viajes a otras latitudes para conocer a colegas de Parlamentos extranjeros, lo que después aprovechó para implementar la actividad internacional de la Fundación. Su reflexión era "siempre medida y oportuna", acorde con el punto de vista jurídico, ha añadido.