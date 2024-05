El Parlamento aragonés propone "una fórmula de apoyo" a los municipios que reciben temporeros para la recogida de fruta

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde por unanimidad una proposición no de ley del PSOE dirigida a instar al Ejecutivo autonómico a, junto a los ayuntamientos de la zona, estudiar una fórmula de apoyo a los municipios que reciben a trabajadores temporeros para la campaña de recogida de fruta en relación con la búsqueda de alojamiento adecuado.

El encargado de presentar la iniciativa ha sido el portavoz sectorial del PSOE, Marcel Iglesias, quien ha asegurado que "España es una de las potencias agrarias más importantes de la Unión Europea en el sector hortofrutícola". "Somos un país netamente exportador de frutas y verduras con un saldo positivo en la balanza de unos doce millones de euros", ha añadido.

Desde PP y VOX se ha presentado una enmienda 'in voce' que ha sido aceptada por Iglesias. Así, el popular José María Giménez ha realzado el "trabajo que Jorge Azcón está planteando en materia de vivienda con un plan que ha sido presentado para dar solución a las carencias de la Comunidad", pues "hay muchos jóvenes que no pueden emanciparse y muchos trabajadores que tienen que vivir en furgonetas porque no encuentran vivienda en zonas turísticas".

Por parte de VOX, Santiago Morón ha recordado que "fue con motivo de la pandemia cuando denunciamos la falta de infraestructuras para acoger la llegada de los temporeros de la fruta", pero, ha añadido, "el Gobierno de Aragón promueve la adaptación de sus alojamientos bajo las competencias de la Dirección General de Trabajo".

Desde CHA, Joaquín Palacín ha adelantado su voto a favor de una iniciativa que "pide resolver un problema importante que existe en algunas comarcas aragonesas que necesitan mano de obra para trabajar en el sector frutícola".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha criticado que "los temporeros, agricultores, cooperativas y empresas del sector se encuentran ante el problema de la falta de alojamiento adecuado para los temporeros agrícolas".