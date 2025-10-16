El Parlamento aragonés reconoce a Javier Lambán como crucial en el desarrollo social y económico de la Comunidad

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento aragonés ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE destinada a reconocer "la figura del expresidente Javier Lambán como una persona crucial en el desarrollo social y económico de Aragón", en su primer punto, y en el segundo a "traer a las Cortes de Aragón un protocolo institucional para honrar la memoria de los expresidentes de Aragón fallecidos".

El texto de impulso ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, A-TE y PAR, y la abstención de IU, en el primer punto, y con el voto a favor de todas las agrupaciones parlamentarias a excepción de Vox, en el segundo punto.

Darío Villagrasa (PSOE) ha presentado la iniciativa, en un debate en el que también han participado Fernando Ledesma (PP), Santiago Morón (Vox), José Luis Soro (CHA), Tomás Guitarte (A-TE), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).

Con el primer punto, la cámara ha expresado "el reconocimiento de la figura del expresidente Javier Lambán como una persona crucial en el desarrollo social y económico de Aragón, impulsor de grandes consensos y acuerdos sociales y políticos y garante del Estado Social y Democrático de Derecho, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón".

En el segundo punto, el Parlamento ha acordado "aprobar y traer a las Cortes de Aragón un protocolo institucional para honrar la memoria de los expresidentes de Aragón fallecidos" y ha respaldado "la solicitud realizada al Ayuntamiento de Zaragoza, a instancias del grupo municipal socialista, de que una calle de la citada ciudad lleve el nombre del expresidente Javier Lambán".

Darío Villagrasa ha manifestado su "emoción" por presentar esta iniciaitva del PSOE y ha señalado que Lambán "trabajó en defensa del Estatuto de Autonomía y la Constitución española", atesorando "cuatro décadas" de servicio público y "dignificaba la noble tarea de servicio a los demás".

El parlamentario socialista ha reivindicado su gestión: "Javier, los socialistas nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que desarrollaste en Aragón, en las políticas públicas, en la defensa del Estatuto y de la Constitución", ha enfatizado, defendiendo su "legado y figura", pidiendo que la figura de Lambán "no sea pobremente utilizada" por nadie.

RECONOCIMIENTO DEL RESTO DE GRUPOS

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, se ha congratulado de que el PSOE haya presentado esta iniciativa como homenaje a Lambán, ha recordado la oposición "feroz" del PP a los Gobiernos de Lambán y "al final, desde posiciones muy distintas, el reconocimiento del expresidente, que nunca vendió sus principios".

El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha recordado que tuvo el honor de debatir con Lambán en su primera legislatura en esta cámara "dentro de unos cauces de respeto mutuo" y ha reconocido a Lambán "muchos de los méritos que se la reconocen en la PNL", puntualizando que la propuesta "rebasa los límites" del reconocimiento y "ensalza sus logros", recordando la oposición de Vox al PSOE.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha manifestado su admiración por Lambán y ha apoyado establecer un protocolo para honrar a los expresidentes ya fallecidos y reconocer la figura del "irrepetible" Javier Lambán, sin olvidar a otras personas que han defendido el autogobierno aragonés.

Ha representado a Aragón-Teruel Existe su portavoz, Tomás Guitarte, ha anunciado su voto a favor, manifestando su respeto a todos los expresidentes, "lo que no significa que no podamos criticar decisiones que han dejado atrás muchas comarcas del Aragón despoblado".

En el turno de IU, Álvaro Sanz ha dicho que después de Carlos Pérez es el politico que conoce desde hace más tiempo a Lambán y fue el primer politico con el que debatió como "antagonista", exigiendo no utilizar a los presidentes para echarse "los trastos a la cabeza".

El diputado del PAR Alberto Izquierdo ha considerado "justo" lo reivindicado por Villagrasa y ha animado a "honrar" a los expresidentes.