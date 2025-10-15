El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza estrena seis circuitos señalizados de running

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza cuenta con seis recorridos señalizados para la práctica del running. Se trata de los Circuitos Ibercaja Zaragoza, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de la capital aragonesa, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, con el patrocinio de Ibercaja.

Los circuitos han sido presentados este miércoles por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y la jefa de Relaciones Institucionales de Ibercaja, Carolina Andreu.

Han asistido representantes de la Federación Aragonesa de Atletismo y deportistas de varios clubes de la ciudad, que han podido probar los diferentes recorridos señalizados. Se pueden consultar en detalle en la web de Zaragoza Deporte.

El proyecto incluye seis circuitos de 1.500, 1.000, 900, 800, 300 y 150 metros, respectivamente. Un cartel informativo, situado entre el Paseo de los Bearneses y el Paseo de San Sebastián, señala la ubicación de cada uno.

De esta manera, los deportistas pueden elegir aquel que más se ajusta a su plan de entrenamiento para realizar sus calentamientos, series de velocidad, rodajes, carreras progresivas o de intervalos y trabajo de potencia en cuesta.

A su vez, cada uno de los seis circuitos dispone de su propio cartel en el que se informa de la distancia, punto de salida y meta, características del terreno --asfalto, tierra compactada--, así como el tipo de entrenamiento más recomendado para ese recorrido y las fuentes de agua potable más próximas.

Los circuitos cuentan con señalización no solo al inicio y al final, sino también con marcajes intermedios cada 50 ó 100 metros, según el tipo de cada uno.

La iniciativa constituye un nuevo hito en la alianza entre el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja para promover la práctica deportiva entre personas de todas las edades y condición física, en este caso a través del fomento del atletismo popular en un lugar emblemático como el Parque Grande José Antonio Labordeta.