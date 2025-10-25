El parque micológico de la Comunidad Sierra de Albarracín recibe la máxima distinción del European Mycological Institute

ORIHUELA DEL TREMEDAL (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

Con 62.000 hectáreas de monte y un siglo de gestión forestal continuada en enclaves como el Puerto de Bronchales, el Parque Micológico de la Comunidad Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, se consolida como un referente internacional en conservación y aprovechamiento sostenible del recurso fúngico.

Así lo constata el European Mycological Institute (EMI) al otorgarle este sábado el sello Fungi Friendly Forest (FFF) con la máxima calificación excelencia, tras la deliberación de su Comité Científico en el Living Lab del proyecto Fungiverso celebrado los días 24 y 25 de octubre en Orihuela del Tremedal (Teruel).

Esta distinción reconoce un modelo integral de gestión micológica que preserva la biodiversidad, ordena la recolección y activas cadenas de valor territoriales. El comité científico del EMI ha valorado, de forma especial, la base científica del parque y su capacidad para transferir conocimiento al sector y a la ciudadanía. Un sello que ha recogido el presidente de la Comunidad de Albarracín, Victoriano Jordán, quien se ha mostrado muy satisfecho y emocionado por este reconocimiento que, actualmente, tiene el Parque Micológico de Kamuraska en Canadá.

SILVALIA, UN LABORATORIO VIVO

A lo largo de los dos días en los que se ha desarrollado el Linving Lab, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el Observatorio Silvalia ubicado en el Puerto de Bronchales a más de 1.600 metros de altura. Es aquí donde el proyecto Fungiverso cuenta con nueve parcelas experimentales en las que se "se quiere demostrar como la gestión forestal influye en los distintos productos y servicios que presta el monte, entre ellos la biodiversidad, la producción de madera y por supuesto la producción micológica", ha destacado el responsable de la empresa Qilex y colaborador del proyecto Fungiverso, Ricardo Forcadell.

Los asistentes recorrieron este "laboratorio vivo" que cuenta con sensores que monitorizan la humedad y temperatura del suelo y donde se realizan muestreos periódicos de diversidad fúngica.

"El objetivo es demostrar con datos que la gestión forestal planificada es beneficiosa para los productos del monte y no afecta a la producción micológica", ha concluido Forcadell, quien ha resaltado que el Puerto de Bronchales es uno de los mejores aprovechamientos forestales de Aragón.

El Living Lab Fungiverso, al igual que el Observatorio Silvalia, forman parte de MicoAragón. Un proyecto a nivel regional creado para promover la colaboración y mejorar la gestión sostenible y la valorización mico turística del recurso micológico forestal en Aragón. Un proyecto en "crecimiento" al incorporar a once municipios del Parque Natural del Moncayo junto a los ya existentes como el Parque Micológico de la Sierra de Albarracín, Orcajo o Loarre.

En este sentido, el científico titular del INIA - CSIC y director del European Mycological Institute, Fernando Martínez Peña, ha resaltado que el "10% de la población aragonesa reconoce ser aficionada a la recolección de setas" MicoAragón ha recibido solo este año 10.000 visitas en su observatorio micológico.

Se trata de una herramienta ubicada dentro de su web (www.micoaragon.es) con el mapa de Aragón donde ofrecen de forma semanal la humedad existente o las especies que emergen en esos días.

SETAS DE ORIGEN

El Living Lab Fungiverso ha reunido a propietarios y gestores forestales, recolectores, empresas, investigadores y agentes de desarrollo rural procedentes de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, así como de Francia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda.

La agenda combinó las visitas de campo o gastronómicas como el restaurante Estrella Michelín El Batán con dinámicas de co- innovación en torno a modelos de negocio micológicos que generen empleo y retorno local, así como una exposición micológica con acceso libre para todos los públicos.

Además, durante los días que ha durado el Living Lab se ha habilitado un punto de comercialización bajo el sello "Setas de Origen Parque Micológico Comunidad de Albarracín", impulsado por la Asociación Sylvesterra que está formada por seis recolectores de la comarca.

Se trata de un canal de cadena corta que garantiza trazabilidad total: cada lote identifica su origen exacto y al gestor forestal responsable. El modelo devuelve valor al territorio, contribuye a la financiación de la conservación de los montes comunales y funciona como herramienta de educación al consumidor sobre temporada, hábitat y buenas prácticas. La restauración local encuentra, además, un aliado para diferenciar su oferta con producto identificado y de origen controlado.

Sobre FUNGIVERSO

"Gestión sostenible de la biodiversidad fúngica como motor de servicios ecosistémicos en el medio rural" es un proyecto ejecutado en 2024-2025, con un presupuesto de 736.801,53 euro, apoyado por la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Lo lidera CITA Aragón, con MicoAragón como socio beneficiario y la colaboración del CSIC (INIA), impulsando la integración progresiva de los Parques Micológicos de Aragón en la red internacional FFF. European Mycological Institute (EMI)

El European Mycological Institute (EMI) es una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) que actúa como plataforma internacional para la gestión, investigación y valorización de los recursos micológicos. Su misión es impulsar la sostenibilidad y la bioeconomía rural a través de la ciencia.

El EMI desarrolla el sello Fungi Friendly Forest (FFF) y organiza eventos de referencia como Trufforum y Mycoforum, consolidando el papel de los hongos en la biodiversidad y la economía europea.