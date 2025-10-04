El parque tecnológico Walqa amplia su ecosistema con 8 nuevas empresas

Archivo - Walqa completa su Edificio Ramón y Cajal con la incorporación de cinco nuevas empresas - MARIAN INDA - Archivo

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Tecnológico Walqa sigue creciendo con la llegada de 8 nuevas empresas que refuerzan la diversidad de su ecosistema empresarial. Entre ellas se encuentran Escalab, Nolam Events, Gestión de Edificios 4.0, Levitec, Silos Aragoneses de Canfranc, Itercom, Aecom e YDEL Arquitectos. Todas ellas aportan innovación, talento y nuevas perspectivas en ámbitos que van desde el comercio electrónico hasta la ingeniería y la arquitectura.

Nolam Events, con más de 15 años de trayectoria internacional, abre oficina en Walqa para reforzar su presencia en Aragón y ampliar su red de colaboradores locales. La firma organiza eventos corporativos a medida para sectores como el farmacéutico, tecnológico y deportivo.

Gestión de Edificios 4.0 llega al parque con una propuesta innovadora en la administración de comunidades de propietarios. Su modelo integra herramientas digitales para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ofrecer una atención más cercana a los usuarios.

Escalab se instala en Walqa con un enfoque 100 % digital. La compañía está especializada en la gestión integral de cuentas de eCommerce, ayudando a marcas a mejorar su visibilidad y aumentar ventas en marketplaces.

Su trabajo abarca desde la administración y posicionamiento de productos hasta el diseño de estrategias publicitarias orientadas a resultados. "Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento y la rentabilidad de cada tienda online", señalan desde la empresa.

Levitec, empresa especializada en centros de datos, refuerza la presencia del sector tecnológico en Walqa. La compañía ofrece servicios integrales de ingeniería, gestión de proyectos e instalaciones, con un equipo especializado en soluciones a medida para proyectos de alta complejidad.

A partir de ahora, Silos Aragoneses de Canfranc, también contará con un espacio en el parque. Es la empresa dedicada a la comercialización de cereales más importante de Aragón y de las más importantes de España. Su actividad se inicia con la compra del producto en el campo y termina con su comercialización a distintos usuarios, principalmente para la alimentación humana y animal.

Junto a estas firmas, también se suma el despacho YDEL Arquitectos, que contribuirá a la oferta de servicios en el parque.

Asimismo, este mes de octubre está prevista la incorporación de dos grandes referentes: Itercom, empresa de construcción con una amplia trayectoria en proyectos logísticos, industriales, de obra civil y centros de procesamiento de datos que viene acompañada de Aecom, multinacional líder en ingeniería, arquitectura y medio ambiente, con un papel destacado en el desarrollo de infraestructuras en España.

En la actualidad en el parque tecnológico oscense están instaladas 85 empresas, 26 más que al comienzo de la legislatura. Actualmente, en Walqa trabajan cerca de 850 personas.