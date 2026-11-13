Parra (CHA-Frente Amplio) reivindica el sector primario frente a las políticas que miran hacia otro lado

CHA-Frente Amplio apuesta por una PAC que favorezca las explotaciones familiares agrarias y prime la producción. - CHA-FRENTE AMPLIO

SARIÑENA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato al Congreso por CHA-Frente Amplio por el Alto Aragó, Luis Parra, en su visita a Sariñena, ha afirmado "que el campo aragonés no puede seguir pagando el precio de políticas que miran hacia otro lado mientras desaparecen explotaciones, se vacían los pueblos y se entrega la agricultura a fondos de inversión y macroexplotaciones".

Parra ha señalado que "defender el campo es elegir entre dos modelos, el de quienes quieren convertir la agricultura en un negocio especulativo o el de quienes creemos en un sector vivo, con personas trabajando la tierra, generando empleo y viviendo en el territorio".

Ha explicado que "frente al recorte del 18% del presupuesto agrario, apostamos por una PAC que favorezca las explotaciones familiares agrarias y prime la producción, primando en las ayudas a quienes tienen la residencia real y efectiva en el medio rural aragonés, priorizando la modernización de regadíos, impulsando las balsas de regulación interna, y poniendo en servicio el gran embalse de Almudévar".

"También, reclamamos políticas que garanticen precios justos, impulsen la ganadería extensiva y familiar, y faciliten el relevo generacional, frenando la continua desaparición de explotaciones, combatiendo la despoblación y asegurando un futuro digno para el medio rural altoaragonés", ha concluido.