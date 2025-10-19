Pastelería Galicia, de Tordesillas (Valladolid), recibe el II Premio Vicente Ascaso en la feria 'Huesca es Dulce'

Pastelería Galicia, de Tordesillas (Valladolid), ha sido reconocido con el II Premio Vicente Ascaso en la feria 'Huesca es Dulce' en un acto celebrado este domingo en la plaza López Allué de la capital altoaragonesa. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pastelería Galicia, de Tordesillas (Valladolid), ha recibido este domingo el II Premio Vicente Ascaso, en reconocimiento a sus 175 años de historia y su aportación al arte pastelero tradicional.

La entrega se ha celebrado en la plaza Luis López Allué, dentro de la feria 'Huesca es Dulce', en un acto que ha reunido a autoridades, profesionales del sector y numeroso público.

El galardón ha sido entregado por Sura Ascaso y Jairo Vincelle, presidente del gremio de pasteleros de la provincia de Huesca, junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Durante la ceremonia se ha puesto de relieve la historia de la Pastelería Galicia, fundada en 1850 por Fermín Galicia y hoy dirigida por la sexta generación familiar.

Su evolución combina tradición y modernidad, con especial atención al hojaldre, los polvorones y las pastas artesanas, y una expansión que ha llevado sus elaboraciones más allá de Castilla y León sin perder la autenticidad de su obrador.

Los responsables del establecimiento han agradecido este reconocimiento, que han considerado "un orgullo recibirlo de Huesca". Un premio, han destacado, con el que "llevaremos en el corazón a Huesca y Aragón".

El Premio Vicente Ascaso, creado para honrar la memoria del maestro pastelero oscense y reconocer la excelencia en la pastelería nacional, se consolida como uno de los momentos más destacados de la feria 'Huesca es Dulce', que durante todo el fin de semana ha convertido a la ciudad en epicentro de la repostería artesanal y punto de encuentro para profesionales de toda España.