Pastor (PSOE) dice que la concertación del Bachillerato es "una cesión" de Azcón a Vox y reivindica la red pública

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE de las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha afirmado este martes que la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, que ha anunciado la consejera de Educación, Tomasa Hernández, es "una cesión" a Vox. Ha reivindicado la red educativa pública.

En rueda de prensa, Pastor ha señalado que han pasado "meses de parálisis y silencio absolutoj por parte del Gobierno de Azcón sin atender las necesidades de los aragoneses" y ahora se produce "un desprecio absoluto al sistema público, el abandono de la escuela pública y su asfixia".

A juicio del diputado del PSOE, los servicios públicos "no son una prioridad" para Azcón. Ha recordado que las familias de Parque Venecia reclaman un IES y los vecinos de Monzón (Huesca) reclaman la construcción de un segundo instituto, entre otras reivindicaciones.

Para Azcón, ha continuado Jorge Pastor, lo principal es transferir fondos de la red pública a la empresa privada y "segregar con dinero público", criticando la colocación de una valla de separación entre los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta, en Zaragoza.

Entre las prioridades de la educación pública, Pastor ha mencionado la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, elaborar un nuevo plan de infraestructuras para los colegios e institutos construidos en los años 50 y 60 del siglo XX, adecuar los centros a la nueva realidad climática y mejorar los comedores escolares para que sean universales y gratuitos.