Pedro Sánchez protagonizará un mítin en Zaragoza este miércoles y Feijóo visitará Aragón este martes

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofrecerá un mítin en Zaragoza este miércoles, 14 de octubre, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Aragón este martes.

Sánchez, quien encabezará la lista del PSOE para su reelección como presidente del Ejecutivo central en las elecciones generales del 29 de noviembre, protagonizará un evento público pre-electoral en el Hotel Hiberus de la capital aragonesa este miércoles a las 18.00 horas con el lema 'La fuerza de la gente'.

Por otra parte, fuentes del PP han informado a Europa Press de que Alberto Núñez Feijóo se desplazará a las ciudades de Zaragoza y Huesca este martes.