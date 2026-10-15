Las peñas se suman al minuto de silencio en rechazo a la agresión sexual ocurrida en las vaquillas

Las peñas se suman al minuto de silencio en rechazo a la agresión sexual en las vaquillas durante las fiestas del Pilar 2026 - EUROPA PRESS

Chueca aboga por seguir concienciando a toda la ciudadanía en contra de las agresiones a las mujeres

El delegado del Gobierno informa de que el presunto agresor ha pasado a disposición judicial

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las peñas, arropadas por numerosos vecinos, se han querido sumar al minuto de silencio que ha convocado el Ayuntamiento de Zaragoza en rechazo a la agresión sexual sufrida por una mujer este miércoles por la mañana en la plaza de Toros de La Misericordia mientras asistía al espectáculo de las vaquillas.

La convocatoria, a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, se ajusta al protocolo de actuación de la Corporación Municipal ante este tipo de hechos, y además del minuto de silencio recoge paralizar los actos durante cinco minutos el mismo día de la agresión sexual.

A las puertas del consistorio, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha encabezado este acto de repulsa, junto al resto de la Corporación Municipal, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y representantes de varias peñas. Todos ellos se han visto acompañados por vecinos y visitantes que se han acercado hasta la plaza del Pilar para guardar un respetuoso minuto de silencio a las 12.00 horas.

La alcaldesa de Zaragoza ha explicado que esta convocatoria es para "condenar y mostrar el rechazo más absoluto a las agresiones sexuales en todo momento y, por supuesto, también durante las fiestas del Pilar".

Ha confiado en que estos gestos que se impulsan desde el Ayuntamiento de Zaragoza "sirvan para seguir concienciando a toda la ciudadanía de que esto no puede ser y de que ninguna fiesta ningún momento de diversión puede verse afectado por estas agresiones y que hay que respetar a todas las mujeres de todas las edades y en todos los momentos".

"Hay que respetar la libertad de la mujer para poder estar tranquila, sin tener que estar sometida a ningún tipo de agresión sexual, sea del tipo que sea", ha abundado Natalia Chueca.

DELEGADO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha lamentado que después de un "buen devenir de las fiestas del Pilar con absoluta normalidad en Zaragoza" se haya producido esta agresión sexual, que ha explicado ha sido unos "tocamientos sobre una chica el otro día en la plaza de Toros" y que presentó la correspondiente denuncia.

Ha elogiado la respuesta policial que "fue rapidísima, con la detención prácticamente inmediata y puesta a disposición judicial" del presunto agresor, quien ha pasado a disposición judicial.

"Afortunadamente --ha comentado Beltrán-- en otro tipo de cosas todas las fiestas del Pilar han transcurrido con una notable tranquilidad".

Al respecto, ha adelantado que aunque el dato es provisional, "incluso han descendido algo los hurtos de los móviles porque los despliegues policiales anti hurtos son cada año más intensivos y más extensos". Asimismo, ha informado de que "no ha habido peleas multitudinarias, ni ningún otro acontecimiento, salvo esta agresión sexual que ha obligado a activar el protocolo existente junto con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dicho protocolo supone que tras tener conocimiento de los hechos contactó "inmediatamente" con el Ayuntamiento, para notificarlo y que se pudiera activar el protocolo propio, que es parar 5 minutos las fiestas y convocar este minuto de silencio.

TRANVÍA

Sobre la presunta agresión a un conductor del tranvía, la alcaldesa también ha condenado este "otro tipo de violencia" a una persona que "está trabajando, mientras los ciudadanos están disfrutando las fiestas del Pilar". Por ello, ha subrayado que "también hay que condenar y rechazar este tipo de comportamientos".

Natalia Chueca ha dicho que no tiene constancia de que el conductor haya presentado una denuncia, pero ha recordado que "todo está grabado" con las cámaras del tranvía y ha mostrado la disposición del Ayuntamiento de Zaragoza para que "siga la investigación y se pueda tener más información".