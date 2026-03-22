Perales del Alfambra revierte la despoblación y roza los 300 habitantes al impulsar agroindustria, vivienda y servicios

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PERALES DEL ALFAMBRA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Perales del Alfambra se ha convertido en un ejemplo de revitalización rural tras recibir el 'Premio a las Buenas prácticas en la lucha contra la despoblación', otorgado por la Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón. En apenas unos años, esta localidad ha pasado de rondar los 200 habitantes a acercarse a los 300, gracias a una estrategia basada en la atracción de proyectos empresariales, la inversión en vivienda y el refuerzo de servicios públicos.

En declaraciones a Europa Press, su alcalde, Pedro Polo, ha reconocido que el galardón ha sido recibido con sorpresa y emoción. "No lo esperábamos, pero estamos muy contentos", ha señalado, al tiempo que ha destacado que el crecimiento del municipio responde a una transformación progresiva y planificada.

DE LA DESPOBLACIÓN A LA ATRACCIÓN DE EMPLEO

Como muchos pueblos del medio rural aragonés, Perales del Alfambra sufrió durante décadas la pérdida de población vinculada al declive de la agricultura y la ganadería tradicional. "Llegamos a bajar a unos 180 habitantes, aunque luego nos estabilizamos en torno a los 200", ha recordado el alcalde.

El punto de inflexión llegó con la apuesta por la agroindustria. Uno de los proyectos clave fue la implantación de la empresa Huevos Guillén, proveedor de huevos sostenibles para Mercadona, que encontró en el municipio el espacio necesario para desarrollar su modelo de producción.

"Necesitaban muchísima superficie para sus gallinas camperas y aquí disponíamos de más de 300 hectáreas. Fue un proceso de encontrarnos mutuamente", ha confirmado Polo. La empresa genera actualmente unos 70 puestos de trabajo, una cifra muy significativa para un municipio de pequeño tamaño.

A este proyecto se sumó la creación de la quesería Granja de Perales, impulsada junto a Oviaragón, que ha contribuido a diversificar la economía local con entre ocho y diez empleos directos. Su producto ha logrado reconocimiento internacional, consolidando la marca del municipio. "El queso de Perales ya se identifica como una referencia, como ocurre con otros grandes quesos de España", ha subrayado el alcalde.

VIVIENDA Y SERVICIOS, CLAVES DEL CRECIMIENTO

El desarrollo económico ha provocado un efecto llamada que se ha traducido en la llegada de nuevos vecinos. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Perales del Alfambra ha puesto el foco en la vivienda como elemento clave para consolidar el crecimiento.

"Hemos rehabilitado viviendas existentes, comprado edificios para crear apartamentos y estamos parcelando suelo para facilitar que la gente pueda construir su casa a precios asequibles", ha detallado Polo. Entre las medidas destaca la oferta de parcelas por unos 3.000 euros, así como la ampliación del suelo urbano.

Sin embargo, el regidor ha insistido en que el crecimiento debe ser sostenible. "Va a crecer tanto como viviendas seamos capaces de crear, pero no se trata de hacerlo a lo loco. Queremos que quien venga tenga calidad de vida y servicios suficientes", ha afirmado.

En paralelo, el municipio ha reforzado su red de servicios públicos y privados, un aspecto fundamental para fijar población. Perales cuenta con centro médico, guardería, escuela infantil, colegio --en proceso de ampliación-- y servicio de ambulancia 24 horas.

A ello se suma una oferta de servicios básicos y profesionales poco habitual en municipios de este tamaño, como fisioterapia, peluquería, carpintería o albañilería, además de un supermercado impulsado desde el propio Ayuntamiento mediante la cesión de un local municipal. "En los pueblos pequeños, los servicios privados no se sostienen solos, hay que apoyarlos para que existan", ha recordado el alcalde.

CALIDAD DE VIDA COMO ATRACTIVO

Otro de los elementos diferenciales del municipio es la apuesta por el deporte y el ocio. La rehabilitación de una antigua estación ferroviaria --parte de un proyecto inconcluso de línea entre Teruel y Alcañiz-- ha permitido crear un centro deportivo con piscina climatizada, campo de fútbol, pistas de pádel y albergue. "Además de médico y colegio, ofrecemos instalaciones deportivas que son un lujo para un pueblo como el nuestro", ha remarcado Polo.

Este conjunto de factores ha convertido a Perales del Alfambra en un destino atractivo tanto para trabajadores de las nuevas empresas como para personas que buscan calidad de vida en un entorno rural, incluso manteniendo su actividad laboral en otros puntos cercanos como la ciudad de Teruel.

Pese a los buenos datos, el Ayuntamiento apuesta por un modelo de desarrollo equilibrado. "No queremos un boom descontrolado, sino un crecimiento sostenible que garantice servicios, vivienda digna y oportunidades", ha insistido el alcalde. En este sentido, el principal reto a corto y medio plazo es seguir ampliando la oferta de vivienda sin comprometer la capacidad del municipio para atender a la población.

El caso de Perales del Alfambra demuestra que la lucha contra la despoblación en el medio rural puede dar resultados cuando se combinan empleo, vivienda y servicios. Un modelo que ahora recibe reconocimiento institucional y que sitúa a este pequeño municipio turolense como referencia en el desarrollo rural en Aragón.