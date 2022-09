Pérez Calvo (Cs) dice que Lambán "puede contar con Cs si le falla el cuatripartito" para rebajar impuestos

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado este miércoles que "si Lambán quiere, no va a tener excusa. Puede contar con los votos de Ciudadanos si le falla el cuatripartito para llevar a cabo una reducción fiscal".

"Puede contar con Cs para hacer lo que ahora toca, que es bajar impuestos", ha recalcado en rueda de prensa, al considerar que son necesarias medidas "valientes y sensatas" para aliviar la asfixia económica que sufren cada día más familias aragonesas por culpa de una inflación "inasumible", con la escalada de precios en la cesta de la compra "más grande que hemos conocido en décadas".

Ante esta situación, ha emplazado a actuar desde la serenidad, la sensatez y la responsabilidad, sin caer en "electoralismos baratos", y ha considerado una "buena noticia" que el presidente aragonés se haya mostrado "al fin" dispuesto a estudiar este tipo de medidas que Cs "viene reclamando desde hace tiempo".

El Gobierno de Aragón ha señalado que se han superado las previsiones de ingresos por impuestos cedidos, por lo que ahora "toca ser generosos" y elaborar un plan de choque que permita devolver a los aragoneses el dinero que han adelantado.

No obstante, "no sirve venir con ideas que suenan a música celestial, como la ayuda de 200 euros a las familias más necesitadas", sin tener claros los criterios y a cuántas personas podrá beneficiar, dado que se cifró en 17.000 familias, pero esa cifra está por debajo del número de familias aragonesas que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo".

"Además, después la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, de Podemos, consideró que serían necesarios al menos 400 euros", pero "esto no es serio, no puede ser una improvisación ni una ocurrencia, ni un quién es más generoso o se tira a la piscina con menos agua", porque esos recursos podrían dedicarse a reducir el gasto escolar, una propuesta a la que "nos han dicho no varias veces", o a deducciones concretas para hacer frente a la subida desbocada de las hipotecas de tipo variable.

De esta forma, Pérez Calvo ha dicho que es necesario "un plan de choque claro, tangible, medible y detallado" que permita ver "por dónde queremos ir" y, en este sentido, Cs ha solicitado este miércoles en la Junta de Portavoces la comparecencia del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en sesión plenaria para que explique "hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Aragón a la hora de bajar impuestos y de tener un presupuesto de contingencia, de salvación para miles de familias y pensando en 2023".

En este punto, el también portavoz de Cs en las Cortes ha recordado que Lambán ha dicho que las propuestas deberán contar con el consenso del cuatripartito, y "es normal y es lo honesto, pero quiero recordarle que hace una semana, en sede parlamentaria, le tendí la mano y le pedí que contara con todos los grupos, no solo con los que conforman el Gobierno, a la hora de elaborar ese plan de choque y esa revisión fiscal" y ha confiado en que el presidente "no se eche atrás a la hora de llamar a los portavoces de todos los grupos", aunque ya ha pasado una semana "y el teléfono no ha sonado, pero estamos a tiempo".

"No es excusa el consenso del cuatripartito para no hacer lo que toca hacer", ha insistido, al observar que es lógico que CHA y Podemos se nieguen a bajar impuestos, "más bien al contrario, a Podemos le gustaría subirlos más aunque sea para pagar los viajes de Irene Montero a Nueva York".

Del PAR, "espero que actúen con responsabilidad y coherencia" con su trayectoria, si bien en las últimas semanas "nos han desconcertado cuando han tirado para atrás iniciativas nuestras tan lógicas como que el Gobierno de España rebaje el IVA en lo relacionado con la vuelta al cole", ha expresado el portavoz de Cs en las Cortes de Aragón.

En su opinión, "Lambán no puede decir que está atado de pies y manos o que el cuatripartito no le deja", porque el coordinador autonómico de Cs ya le ha comunicado que puede contar con los votos de la formación liberal para bajar impuestos, por lo que "si Lambán quiere, Lambán puede". "Vuelve a ser la hora de la responsabilidad, de la visión de Estado" y Cs ya actuó de este modo cuando se tuvieron que aprobar los presupuestos en pandemia en 2021, ha añadido.

Ahora, los liberales desean sentarse de nuevo a dialogar sobre todas las medidas que se pueden aplicar para bajar impuestos "desde la sensatez y la responsabilidad, pero con valentía" y, para ello, ya ha planteado que se actualice el tramo autonómico del IRPF y, siempre que se garanticen los servicios básicos esenciales, como son la sanidad, la educación y las políticas sociales, "abrir el melón en todo" y dar forma también a un presupuesto "de contingencia y de salvación", ha concluido.