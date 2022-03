Pérez Calvo (Cs) quiere que el reconocimiento de los derechos de los enfermos de ELA "no se quede en un cajón"

ZARAGOZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado que los liberales van a luchar para que su iniciativa de reconocimiento de derechos a los enfermos de ELA "no se quede en un cajón" y se convierta en una ley del Estado "lo antes posible".

Pérez Calvo ha explicado que Ciudadanos realizará una gira por todas las comunidades autónomas para explicar a los agentes implicados el alcance que puede tener la norma sacada adelante por el partido naranja en el Congreso de los Diputados y que, por fin, permite reconocer los derechos de los enfermos de ELA.

"Hoy sentimos la satisfacción del deber cumplido, porque la obligación de la política es resolver las necesidades reales de la gente", ha aseverado Pérez Calvo, quien ha recordado que Cs sacó adelante esta iniciativa en el Congreso logrando la unanimidad de toda la Cámara.

"Cuando la política se ha convertido en un juego de puñales e intereses de partidos, poder hacer algo tan importante pensando en el interés de la gente nos llena de satisfacción", ha remarcado durante su visita a la asociación ARAELA en Zaragoza, que lleva luchando 20 años por ayudar a los enfermos de ELA y sus familias, y para generar sensibilidad social. La diputada nacional de Ciudadanos y artífice de la iniciativa, Sara Giménez, también ha asistido al encuentro.

En ese sentido, Pérez Calvo ha señalado que Ciudadanos seguirá luchando para velar por los derechos de las personas con ELA y para que esta norma aprobada en el Congreso pronto se convierta en ley. "Hace falta una ley porque lo que esta asociación reclama es justo y lo que es justo debe ser ley", ha concluido.

GRAN AVANCE

Por su parte, Sara Giménez ha puesto de relieve "el gran avance en el reconocimiento de derechos" que supone la iniciativa de Cs. "Estamos orgullosos porque tuvimos que superar un veto del Gobierno y finalmente logramos la unanimidad del Congreso".

La propuesta de Ciudadanos, apoyada por unanimidad en el Congreso, incluye el reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad para los enfermos de ELA desde el diagnóstico, la prestación de servicios de dependencia en el domicilio y la inclusión de los enfermos en el bono social eléctrico, puesto que la respiración mecánica necesita una importante cantidad de consumo eléctrico.

"El Estado del Bienestar debe asumir su responsabilidad con estas personas, no puede ser que reciban la incapacidad cuando ya han fallecido o que no cuenten con ningún servicio de dependencia", ha indicado Giménez, quien ha asegurado que Cs no permitirá "que más de 4.000 personas en España sigan en el olvido".

Por todo ello, se ha comprometido a sacar adelante la ley "de la mano de todos los grupos políticos y de la sociedad civil", por lo que ha considerado que la reunión mantenida este viernes "ayuda a seguir avanzando y a mejorar la norma".