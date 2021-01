Pérez Calvo (Cs) reclama "un plan nacional único" para no tomar medidas "sobre la marcha"

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha criticado este lunes que "no hay un plan nacional único" para luchar contra la COVID-19, por lo que el Gobierno de Aragón, en ocasiones, debe tomar medidas "sobre la marcha, de la misma manera que el resto de comunidades".

Pérez Calvo ha propuesto "ir a un plan único donde contemplemos un confinamiento que nos evite llegar a los confinamientos tremendos de la primera ola" y se puedan hacer testeos masivos, así como acelerar el plan de vacunación, identificar los sectores más perjudicados, reducir al máximo los contactos sociales y establecer el control fronterizo.

A su juicio hasta que no haya un plan nacional único "es difícil que podamos ir atajando el problema". Sin embargo, el Gobierno de España "se ha puesto de perfil" y está "casi azuzando la competencia" entre comunidades para ver cuál vacuna más.

Además, Pérez Calvo ha dicho que "la situación es preocupante, las cosas no van bien", pero "no podemos empezar a mirar atrás" y ver "si cumplimos las recomendaciones" en Navidad porque "empezar a revisar el pasado no va a cambiar el presente".

Cs no cuestiona las decisiones que toma el Gobierno de Aragón, "entendiendo que obedecen al criterio riguroso de los expertos: no tenemos nada que decir", ha dicho Pérez Calvo.