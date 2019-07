Pérez (Cs) reitera al PAE que "reflexione" y que se sume al proyecto de centro moderado

Publicado 17/07/2019 17:02:33 CET

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha vuelto a hacer al Partido Aragonés (PAR) "un llamamiento a la reflexión" para que reconsidere y piense en los cuatro años que tenemos por delante y decida sumarse a ese proyecto de centro moderado, liberal y de estabilidad".

Pérez ha trasladado al PAR, que tiene un acuerdo de investidura con el PSOE, que "todavía está a tiempo" de estar en ese proyecto, "donde no es difícil sino todo lo contrario cuadrar propuestas de programa por el bien y para el bien de todos los aragoneses a quienes nos debemos".

Según el portavoz de la formación naranja, "estamos ante el intento de cuajar un pacto de supervivencia mas que un pacto de gobierno". Ha argumentado que le no me preocupa tanto lo que pueda ser ese debate y el resultado como los cuatro años de legislatura.

"Lo que me preocupa de verdad es qué cuatro años nos esperan. A mí me gustaría más allá de un acuerdo basado en pactos de sillones, que el señor Lambán no nos cuente en este debate qué es lo que va a hacer o que es lo que pretende hacer para sacarlo adelante, cómo a la hora de abordar los presupuestos de la comunidad fuerzas tan diferentes y tan dispares, como son el PAR y Podemos, puedan ponerse de acuerdo a la hora de ver como distribuimos nuestras inversiones y nuestro gasto", ha concluido diciendo.