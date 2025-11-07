Pérez Forniés aborda con la rectora de la USJ varios asuntos en materia universitaria

La consejera Claudia Pérez Forniés y la rectora de la USJ, Silvia Carrascal. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, se ha reunido con la rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Silvia Carrascal, para abordar diferentes asuntos en materia universitaria, entre ellos la estrategia de ordenación académica prevista para los próximos años.

Durante el encuentro, se ha hablado del buen funcionamiento y la fortaleza de la USJ en la comunidad aragonesa, así como de los planes futuros, con el objetivo de adaptar la oferta académica a las demandas sociales y laborales emergentes, manteniendo siempre el compromiso con la calidad educativa y el crecimiento académico.

También se ha hecho una valoración positiva del nuevo grado en Medicina, implantado el pasado mes de septiembre y que se está desarrollando con éxito.