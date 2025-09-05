Pérez Forniés alaba el talento que se queda en el territorio en el inicio de la Feria de Muestras de Calatayud

Érez Forniés En El Recorrido Por Los Stands De La Feria De Muestras De Calatayud.
Érez Forniés En El Recorrido Por Los Stands De La Feria De Muestras De Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 15:44

CALATAYUD (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades ha inaugurado este viernes la 41ª edición de la Feria de Muestras de Calatayud, donde ha asegurado que Aragón "siempre ha sido tierra de oportunidades" y ha destacado el trabajo que desarrolla el Ejecutivo autonómico en favor del desarrollo en el medio rural y el talento de quienes se quedan en el territorio.

La Feria de Muestras de la localidad espera recibir a más de 25.000 personas tras haberse convertido en un referente en la Comunidad en sus cuatro décadas de historia.

Pérez Forniés ha agradecido a los expositores, empresas y organizaciones su participación en esta cita, que se ha convertido en el mejor escaparate de la actividad económica del municipio de Calatayud y de la Comarca, destacando con su presencia "el apoyo firme del Gobierno de Aragón a las empresas y los emprendedores que desde cada rincón del territorio con su talento, esfuerzo y trabajo, son el motor del desarrollo económico del territorio, fuente de empleo y riqueza y, por tanto, garantía de prosperidad y de futuro para nuestros pueblos".

"Hoy es un día para visibilizar y poner en valor ese talento que se queda en el territorio. Empresas que desde el esfuerzo y el arraigo generan puestos de trabajo. Puestos de trabajo imprescindibles para fijar la población, un objetivo trasversal dentro de las políticas del ejecutivo aragonés", ha aseverado la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades en su recorrido por los stands de la feria, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Calatayud , José Manuel Aranda y miembros de la corporación municipal.

"Aragón siempre ha sido tierra de oportunidades. Y vamos a seguir trabajando por el medio rural, por garantizar oportunidades a los que allí residen, porque para nosotros es prioritario que todos los aragoneses vivan donde vivan, a lo largo y ancho del territorio tengan las mismas oportunidades", ha afirmado la consejera.

Antes de la inauguración de la Feria de Muestras, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades ha acudido al ayuntamiento del municipio bilbilitano para participar en el acto oficial de inicio de las Fiestas de la Virgen de la Peña.

Contador