Pérez (PSOE) pide a Azcón que "se vaya" del Gobierno de Aragón "si continúa abusando del contrato por horas"

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "se vaya si continúa abusando del contrato por horas contraído" con la Comunidad Autónoma, dado que "la mayoría de su tiempo lo dedica a viajar a Madrid y a seguir con la agenda nacional" cuando vuelve de la capital de España.

Así lo ha reclamado Mayte Pérez, cuando ha escuchado "atónita" la rueda de prensa del presidente Azcón, acompañado por el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, en la sede del Gobierno de Aragón, cuyo motivo era una supuesta reunión de trabajo del Ejecutivo.

Sin embargo, de una manera "impropia e irresponsable" han ofrecido una conferencia que nuevamente ha estado dedicada casi en exclusiva a asuntos nacionales, haciéndolo además en sede institucional, cuando ello correspondería hacerlo en las sedes de sus respectivos partidos.

"Es indecente que debiliten la credibilidad de las instituciones", ha considerado la portavoz parlamentaria socialista, contabilizando que de sus 13 minutos de intervención en rueda de prensa, tan solo dos hayan sido para temas de Aragón.

"Tiene un trabajo por horas con la Comunidad, a la que solo dedica un 15 por ciento de su jornada laboral en vez del cien por cien, que es su responsabilidad", ha recriminado.

Mayte Pérez ha criticado que eso le lleve a desconocer la realidad de Aragón y le lleva a cometer "patinazos" como la decisión de suspender rutas escolares sin un pronóstico que lo avalara y eso porque no conoce que hay municipios donde es normal que nieve y no por ello paralizan su actividad.

A su juicio, no se pueden tomar decisiones en Zaragoza bajo los parámetros de una ciudad para todo el territorio y sin contar con los actores del mismo.

AGENDA PARA ARAGÓN

La diputada socialista espera que, tras la supuesta reunión de trabajo, se presentase una agenda para Aragón "pero no ha habido ni una idea ni una propuesta". En este sentido, ha confiado que seis meses es un plazo suficiente para hacerse cargo de la situación y dejar de lanzar balones fuera pues "desde que él es presiente esta comunidad va de mal en peor".

Asimismo, ha señalado que un ejemplo de ello es el incremento del 30 por ciento de las listas de espera, la falta de oncólogos en el Hospital de Barbastro o una gestión nefasta de la campaña de la gripe por falta de previsión.

"Estamos hartos, exigimos responsabilidad absoluta y que se adopten soluciones porque los indicadores dicen que vamos a peor", ha advertido Pérez.

Para la portavoz socialista "no todo es figurar, hacer el paripé y hacerse fotos" y pide a los responsables del Ejecutivo autonómico que si no solucionan, al menos no generen más problemas como ha sucedido con la DANA suspendiendo rutas escolares o con los colegios que siguen sin calefacción y con niños sin escolarizar como los de Caneto, cuyo colegio sigue cerrado.

"La reunión de este jueves, que no estaba en agenda, obedece a una nueva improvisación, convocando una reunión como excusa porque siguen las soflamas de Madrid y utilizan Aragón para no hablar de Aragón y centrarse solo en el presidente del Gobierno de España. Por ello, la mayoría de las grandes noticias le encuentran fuera de Aragón. Le decimos que ya vale, estamos cansados de oír siempre lo mismo. Si no está cómodo, que se vaya. Nada le es suficiente y nosotros necesitamos un presidente a jornada completa. Que no busque culpables. Lamentablemente, en este 2024 tenemos más de lo mismo", ha lamentado la portavoz socialista.