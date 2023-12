El periodista Nacho Cardero presenta esta tarde el libro 'Aquello que dábamos por bueno'

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Nacho Cardero, director de El Confidencial, presentará su libro 'Aquello que dábamos por bueno' este miércoles a las 19.00 horas en Ibercaja Patio de la Infanta, en un acto en el que intervendrán el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano.

En declaraciones a Europa Press, Cardero ha señalado que, desde 2020, con el inicio de la pandemia de la COVID-19, hasta 2023 ha ido tomando notas "de forma bastante espontánea y sencilla, sin pretender nada", reflejando sus experiencias personales y sus reflexiones particulares.

"Eran tiempos complicados, la era de la incertidumbre, y me di cuenta de la necesidad, como catarsis personal, y de la obligación, como director, de contar lo que estaba experimentando en situaciones muy concretas", ha explicado, añadiendo que el libro es "un golpe sobre la mesa de alguien que se puede proyectar a una generación entera que lo tenía todo para triunfar y parecía que vivía un círculo vicioso y que las columnas sobre las que había levantado su modo de vida caían a plomo".

"Como decía 'Blade Runner', veremos cosas que jamás habríamos imaginado", ha continuado Cardero, en alusión a "la polarización, la muerte de la verdad, el miedo al futuro, el mundo distópico" porque "al final ves que impera el relativismo, la sociedad muchas veces no sabe distinguir la verdad de la mentira: Uno pensaba que la sociedad quería la convivencia y nos damos cuenta de que vivimos la polarización".

DUDAR

"Yo soy un gran defensor de las dudas, dudar es lo más sano que hay, no detentar el monopolio de la verdad, y este libro es producto de una duda, muchas veces dudas si tendría que haber salido o no", ha enfatizado Cardero, puntualizando que "a pesar de que este libro está repleto de dudas, la verdad existe, no ha muerto".

Ha lamentado que "ahora mezclamos hechos con opiniones, la verdad con la mentira, y no sabemos discernir lo bueno de lo malo, y ahí el papel de los medios de comunicación es sumamente relevante" porque "como decía Camus, un país vale lo que vale su prensa y necesitamos una prensa fuerte que haga periodismo de calidad".

Cardero ha avisado de que la separación de poderes "está en entredicho", lo que "para una democracia liberal como la nuestra es bastante grave", tras lo que ha indicado que "la democracia liberal de repente está cuestionada, antes por unos pocos y ahora empieza a ser una crítica generalizada". Para Cardero, "la democracia liberal es una de las obras cúlmenes de la dignidad humana".

Por último, ha distinguido tres tipos de personas, como son "los escépticos constructivos, que se mueven en aras de construir una sociedad mejor, pero son conscientes de que pueden fracasar, la mayoría de los periodistas"; también "los optimistas de corto y largo plazo, los primeros buenistas y que no suelen medir las consecuencias de las medidas que toman"; mientras que los optimistas a largo plazo creen que "la sociedad avanza y avanza a mejor".