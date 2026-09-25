'Perseidas' lleva a los Monegros el regreso de una chef a sus raíces en la ópera prima de Ignacio Lasierra

El director de ‘Perseidas’, Ignacio Lasierra; la actriz protagonista, Natalia Huarte; la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y representantes de la producción y de Fundación Caja Rural de Aragón, durante la presentación - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

La película 'Perseidas', ópera prima del cineasta aragonés Ignacio Lasierra, comenzará este lunes, 28 de septiembre, su rodaje con Aragón como uno de sus principales escenarios y con los Monegros como territorio central de una historia sobre las raíces, familia y el regreso a casa. Protagonizada por Natalia Huarte, la cinta plantea un viaje emocional entre Uruguay y Aragón a través de una chef que vuelve a su tierra de origen para reencontrarse con su pasado y reconciliarse con sus raíces.

El proyecto se ha presentado este viernes, 25 de septiembre, en Zaragoza con la participación de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, el director de la película, los productores y la actriz protagonista.

El equipo ha reivindicado el carácter aragonés de una producción que pretende trasladar a la pantalla un territorio y unas historias alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Las productoras han explicado que 'Perseidas' nace en Aragón y cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Comarca del Bajo Cinca, además del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

El proyecto cuenta también con la colaboración de Zaragoza Film Office y Aragón Film Comission, así como con la participación de Aragón TV, Avalia y Sodiar. A este apoyo institucional se suma el de empresas privadas aragonesas, entre ellas Fundación Caja Rural de Aragón, Aragón Alimentos y Enate.

Laura Prada ha defendido durante la presentación la importancia de apoyar proyectos audiovisuales vinculados al territorio. "El cine es mucho más que una película, es mucho más que un documental", ha señalado al considerar que permite transmitir y evocar experiencias y dejar un legado para que otras personas puedan conocerlas y disfrutarlas. También ha destacado que el rodaje posibilitará "conocer el territorio" y contribuir a mantener el arraigo y promocionar pequeños municipios de la provincia de Zaragoza.

Sara Fernández ha puesto el foco en el trabajo de Zaragoza Film Office para facilitar los rodajes y atraer producciones, pero también en la necesidad de que esa actividad revierta en el propio sector aragonés. "Queríamos que viniera gente a rodar, queríamos hacer más fácil los rodajes", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que el talento audiovisual aragonés, tanto técnico como artístico, tiene "muchísimo potencial" y que uno de los objetivos es que sus profesionales "sean profetas en su tierra".

UNA HISTORIA ARRAIGADA A LOS MONEGROS

Lasierra ha remarcado que la película está "muy arraigada a la tierra" y que parte de un territorio que conoce personalmente. El rodaje se desarrollará en Candasnos y Perdiguera, dos localidades vinculadas a la historia y al recorrido vital del director. "Voy a rodar mi primera película en Candasnos", ha señalado, recordando que allí rodó también su primer cortometraje en 2002.

'Perseidas' sigue a Cata, una chef que regresa desde Uruguay para reencontrarse con sus raíces y reconciliarse con ellas. El director ha comentado que esa reconciliación no resulta sencilla, porque implica "admitir que has cometido errores y a la vez aceptar los errores de las persona que tienes enfrente". La película aborda así el regreso a casa, la familia, la memoria y las relaciones construidas durante la infancia.

El proyecto también pretende reivindicar el valor cinematográfico de los territorios rurales. Lasierra considera que el público necesita "otras narrativas", alejadas de los grandes espacios urbanos, y que el cine debe permitir visitar "otros imaginarios" menos conocidos. En este sentido, ha recordado que Aragón cuenta con 721 municipios, muchos de ellos con menos de 500 habitantes, y ha situado la película en las contradicciones y realidades de la denominada España vacía.

Para el director, dar el salto al largometraje supone un paso natural después de años trabajando en el cortometraje. La película recupera además el entorno rural en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria. "No siento que sea tan distinto", ha señalado, aunque ha reconocido que la dimensión de un largometraje supone un viaje diferente y permitirá profundizar más en los personajes y en los temas que ya había explorado.

NATALIA HUARTE, EN EL PAPEL DE CATA

Natalia Huarte será la encargada de interpretar a Cata. La actriz, natural de Navarra y residente en Madrid, ha explicado que la propuesta de Lasierra llegó en un momento especialmente adecuado de su trayectoria. "Me apetecía entender cómo es un viaje completo de un personaje protagonista", ha señalado, después de varios años vinculada al teatro y de haber acumulado experiencia en distintos rodajes.

Huarte ha destacado que la historia le atrajo especialmente por su mirada sobre "los reencuentros, la vuelta a casa, las amistades, los deseos" y por el protagonismo de personajes femeninos. Su procedencia navarra también le ha permitido sentirse cercana al territorio y a la relación con los pequeños municipios que plantea la película.

"Tenemos esa sensación que compartimos", ha indicado, al referirse a la proximidad entre Navarra y Aragón. La actriz ha relacionado además el argumento con su propia experiencia de vivir en una gran ciudad y con la necesidad de regresar a los lugares de origen. A su juicio, la película aborda el choque entre quienes se marchan para desarrollar su vida profesional y quienes mantienen sus raíces en los pueblos.

Aunque el rodaje comenzará el lunes, Huarte ha asegurado que el trabajo lleva meses en marcha. El equipo ha trabajado en la construcción del personaje y, en agosto, la actriz viajó a Uruguay junto a Lasierra y parte del equipo para conocer el entorno en el que Cata ha vivido durante años. "Siento que estoy en la película desde hace tiempo", ha resumido.

UNA APUESTA POR EL CINE ARAGONÉS

Las productoras han incidido en el esfuerzo necesario para levantar una película desde Aragón y en la importancia del respaldo recibido por parte de las instituciones y del sector privado. La Fundación Caja Rural de Aragón ha sido uno de los primeros apoyos privados al proyecto, al que se han sumado otras empresas y entidades aragonesas. También han destacado la colaboración de Gamberro, que ha abierto sus puertas al equipo para preparar la parte gastronómica de la película.

"Si levantar una película ya es difícil, hacerlo desde Aragón es titánico", han señalado las productoras, que han elogiado especialmente el trabajo de Zaragoza Film Office y Aragón Film Commission. A su juicio, el apoyo recibido demuestra que existe interés en que las historias aragonesas lleguen a las pantallas.

Uno de los productores ha definido 'Perseidas' como una historia "tan local y tan aragonesa" como universal, ya que aborda cuestiones que afectan a cualquier persona: el regreso, las raíces, la familia y la necesidad de reconciliarse con el pasado. El equipo considera que esa combinación entre territorio y emociones puede permitir que una historia situada en los Monegros conecte también con espectadores de fuera de Aragón.

El proyecto todavía no tiene concretada la fecha de estreno ni su recorrido por festivales. Por ahora, el siguiente paso será el inicio del rodaje este lunes, con Aragón como escenario principal de una producción que también viajará hasta Uruguay y que convierte el regreso a casa en el eje de un relato sobre los orígenes, la memoria y la identidad.