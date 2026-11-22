TERUEL 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona y otras dos han resultado heridas en una explosión registrada este domingo en la localidad turolense de Rudilla, perteneciente al municipio de Huesa del Común, según ha informado la Diputación Provincial de Teruel.

Los bomberos de la DPT han recibido el aviso sobre las 12.30 horas y han desplegado un operativo formado por tres bomberos, un oficial y el jefe de guardia. El equipo ha realizado labores de prevención de riesgos y ha revisado los daños estructurales de la vivienda y ha concluido su labor y sobre las 17.30 horas..

En dispositivo han participado también la Guardia Civil, el 061, el forense y la Policía Judicial.