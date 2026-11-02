Una persona muere y otra resulta herida en una colisión en la A-121, en Alberite de San Juan (Zaragoza)

La víctima mortal del accidente ha sido una mujer de 80 años de edad. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha sufrido heridas de carácter grave, como consecuencia de un accidente de tráfico, que ha tenido lugar en la A-121, en el término municipal de Alberite de San Juan, en la provincia de Zaragoza.

A las 16,24 horas de este lunes, se ha producido en una intersección una colisión frontolateral entre un vehículo articulado y turismo. El conductor del coche ha resultado herido grave, siendo trasladado en helicóptero a un centro sanitario, mientras que la ocupante del asiento delantero derecho, una mujer de 80 años, ha muerto. El conductor del camión ha salido ileso.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza se encarga de determinar las causas del accidente.