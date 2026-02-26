El PIB de Aragón aumentó el 3% en 2025 respecto al año anterior, dos décimas más que la media española

El PIB de la comunidad aragonesa aumentó de media el 3% con respecto a 2024. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PIB de la comunidad aragonesa ha aumentado de media el 3% con respecto a 2024, según las estimaciones avance realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) a partir de los datos avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el INE Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un dato dos décimas por encima de la media española y un 1,5% más que la zona euro. En términos trimestrales, el aumento del PIB aragonés en el cuarto trimestre de 2025 se ha situado en un 1,4%, tasa superior en un punto a la registrada en el trimestre precedente (0,4%). La cifra supera en seis décimas a la variación experimentada por el conjunto de España (0,8%), y es un punto y tres décimas superior al registro alcanzado por la media de la Zona Euro (0,3%).

En términos interanuales, en el cuarto trimestre del año, el Producto Interior Bruto ha experimentado un aumento del 2,5% respecto al mismo trimestre de 2024, dato inferior en una décima al registro anotado en el tercer trimestre del año (2,6%). Esta tasa de crecimiento interanual es una décima inferior a la registrada para el conjunto de España (2,6%), pero está un punto y dos décimas por encima de la alcanzada por el conjunto de países de la Zona Euro (1,3%).

DEMANDA INTERNA Y EXTERNA

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución anual seguida por la economía aragonesa durante el año 2025 se explica principalmente por el favorable comportamiento de la demanda interna, ya que la demanda la externa ha tenido un comportamiento contractivo, con una contribución neta al PIB de Aragón negativa en el conjunto del año.

En relación a la demanda interna, los dos componentes básicos --consumo privado e inversión-- han mostrado un dinámico comportamiento durante el ejercicio. Por lo que respecta al gasto en consumo final de hogares e Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH), ha crecido en Aragón un robusto 3,5% en el conjunto del año 2025. En el conjunto nacional, el gasto en consumo final de los hogares ha aumentado un 3,4% anual, mientras que el gasto de las ISFLSH se ha incrementado un 4,9% interanual en el conjunto del año.

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aragonesas ha crecido un 2% anual, dato dos décimas por encima de la media española (1,8%). Respecto a la formación bruta de capital físico, la inversión regional en bienes de equipo ha reflejado una tasa de variación positiva del 11,5% anual, dos puntos y medio por encima del dato promedio del país (9%).

Finalmente, la inversión en construcción ha presentado un incremento interanual del 7,5%, a comparar con el peor dato experimentado por la media de España durante el período (5,2%).

Con los datos disponibles en materia de sector exterior, se observa como la contribución neta de la demanda externa al crecimiento aragonés en el conjunto del año 2025 ha sido negativa, como consecuencia de un peor comportamiento relativo de las exportaciones durante el período.

En concreto, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios han presentado en el año 2025 un aumento del 5,2% anual, frente a la tasa de crecimiento anual del 3,4% que registra el conjunto nacional.

Por su parte, las importaciones regionales de bienes y servicios han anotado un incremento anual del 27,5% respecto al ejercicio 2024, dato superior al aumento del 6,3% interanual obtenido por la media del país.

SECTORES PRODUCTIVOS

Desde el punto de vista de la oferta, durante el conjunto de 2025 todos los sectores productivos de la economía aragonesa han experimentado un crecimiento. En primer lugar, se sitúa el sector de la construcción, cuyo valor añadido bruto ha crecido un 6,6% anual en 2025, tasa de crecimiento un punto más positiva que la anotada por el conjunto de España (5,6%).

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera regional se ha incrementado un 3,5% respecto al conjunto del año 2024, un punto y cuatro décimas superior al dato registrado por el promedio nacional (2,1%).

Respecto el crecimiento interanual del valor añadido bruto del sector servicios, este ha sido del 3,3% en Aragón durante el pasado año, lo que supone un registro de una décima superior a la media del país (3,2%).

La principal rama del sector terciario (comercio, transporte y hostelería) ha crecido un 4,6% anual en Aragón, registro ligeramente por encima del crecimiento del 4,5% interanual que alcanzó dicha rama en el promedio nacional.

El sector primario que agrupa las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha arrojado un aumento anual del 0,1% en la evolución de su valor añadido bruto durante el acumulado de 2025, tasa cuatro décimas por debajo de la registrada por la media nacional (0,5%).