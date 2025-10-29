Piden el indulto para los dos jóvenes de 'los 6 de Zaragoza' que siguen presos: "Se trata del mismo caso"

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' ha reclamado este miércoles la liberación de los dos jóvenes del grupo denominado 'los 6 de Zaragoza' que siguen en prisión. "Si se trata del mismo caso, ¿por qué todavía no se les ha concedido el indulto?", han preguntado, para lo que han convocado una manifestación este sábado, 1 de noviembre, en la plaza del Portillo de la capital aragonesa.

Los seis jóvenes conocidos como 'los 6 de Zaragoza' fueron condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito agravado de desórdenes públicos por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en esta ciudad durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox. El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Ministros concedió el indulto a dos de ellos --Adrián Latorre y Francisco Javier Aijón 'Javitxu'--, mientras que otros dos no entraron en la cárcel porque eran menores de edad y los otros dos siguen cumpliendo condena.

En la rueda de prensa ha estado presente 'Javitxu', uno de los jóvenes indultados hace un mes, quien ha expresado que se siente "extraño" tras su salida de la cárcel y ha reconocido que "es complicado readaptarse a la vida normal". De hecho, ha confesado que está acudiendo a terapia psicológica ya que padece estrés postraumático.

"Nadie debería entrar en prisión por acudir a una manifestación", ha remarcado el joven, quien ha contado que su compañero Imad "se alegró bastante" por su indulto, pero también "se quedó muy triste" por el "miedo a quedarse solo" en prisión, de quedarse "aislado y marginado" que padecen los que siguen en la cárcel. "Vamos a seguir luchando por ellos y por todos y todas las presas políticas que estén ahora mismo en el Estado español", ha afirmado.

El portavoz de la Plataforma, Pablo Rochela, ha relatado que estos "compañeros" estuvieron encarcelados más de un año "después de un proceso judicial que se inició con unas detenciones totalmente aleatorias y unas sentencias injustas sin ninguna prueba más allá de la opinión policial".

De igual forma, aunque celebran la liberación de dos de los jóvenes como "una victoria del conjunto del movimiento popular", no están satisfechos y la campaña no termina porque todavía quedan dos de ellos en prisión --Imad y Daniel--.

SIGUE VIGENTE UNA MULTA DE 200.000 EUROS

Por ello, ha emplazado al Gobierno de coalición a conceder el indulto a estos dos jóvenes y ha considerado que, si no lo han hecho, es porque "quieren acallar la gran movilización que ha habido". De momento, no han mantenido ningún contacto entre ambas partes.

Rochela ha negado que se haya hecho justicia porque sigue vigente la multa económica de casi 200.000 euros, que supone "un castigo muy fuerte para familias de clase trabajadora", que no pueden hacer frente a ella, por lo que han apelado a la solidaridad popular para afrontar estas cantidades. En la web de la Plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza', hay disponible un número de cuenta para hacer aportaciones.

"Ya estás endeudado de por vida. Son 200.000 euros que cuando quieres solicitar una hipoteca, un préstamo para tus estudios o para lo que sea, ya te lo tienen en cuenta. Con cuentas embargadas, es algo que te afecta para el resto de tu vida", ha lamentado 'Javitxu'.

EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN, EN JUEGO

El portavoz de la Plataforma ha sostenido que, con el caso de 'los 6 de Zaragoza', lo que está en juego realmente es el derecho a la manifestación, en concreto contra "los discursos de odio de la extrema derecha". "Hay que plantarse, no cabe otra posibilidad, porque ponerse de perfil es ser cómplice de todos estos discursos de odio y también del avance del racismo, de la xenofobia, de la LGTBIfobia, de la transfobia, del machismo y de cualquier expresión de fascismo", ha sentenciado.

"Manifestarse ante estas violencias de la extrema derecha no solo no es un delito, sino que debe ser una obligación democrática y por eso seguiremos manifestándonos", ha reiterado.

Por otro lado, ha señalado que Amnistía Internacional ha alertado de un aumento de la criminalización de la protesta en España en los últimos años y que esta misma entidad ha apuntado a "una vulneración clara de derechos" en el juicio contra 'los 6 de Zaragoza'.

"La situación de 'los 6 de Zaragoza' no es un caso aislado, sino que es el culmen de un sistema que oprime y que castiga a miles de personas de las clases trabajadoras a diario; es fruto de un entramado político, judicial y policial con el objetivo de disciplinar a las clases populares", ha subrayado Rochela, quien ha citado también otros casos similares como 'los 7 de Somosaguas' o 'los 3 de Navalcarnero', por "manifestarse y alzar la voz contra las violencias y discursos de odio de la extrema derecha", y 'las 6 de la Suiza', unas trabajadoras de Gijón condenadas a prisión "por hacer sindicalismo", tras unas protestas frente a la pastelería La Suiza de la ciudad asturiana.

OTROS CASOS SIMILARES

A ellos ha sumado otros activistas que están siendo juzgados por participar en protestas en apoyo al pueblo palestino o en defensa del derecho a la vivienda, como las 19 personas encausadas en Zaragoza, para las que piden 60 años de cárcel y 45.000 euros de multa, por oponerse a un desahucio. Las vistas del juicio se celebrarán este jueves y viernes, por lo que la Plataforma ha hecho un llamamiento para acudir a arropar a estas "compañeras" de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a exigir su absolución, a las 08.30 horas de este jueves a las puertas de los juzgados.

Por su parte, 'Javitxu' ha insistido en que son "presos políticos" porque fueron condenados "con la única prueba de la opinión de la Policía, que además entraba en contradicción consigo misma". "Los únicos hechos probados que se han conseguido demostrar en sede judicial es que hemos participado en una manifestación", ha recalcado.

Ha aprovechado también para señalar al Gobierno central como "responsable por cada día que nuestros dos compañeros sigan en prisión", porque "tiene la capacidad y la obligación de soltar a los dos compañeros que quedan" y "mantiene el marco legal que permite que casos como este se repitan".

'Javitxu' ha puesto el foco en su compañero Imad, que tiene problemas de salud mental y un informe pericial sobre su situación psiquiátrica, por lo que ha solicitado un tercer grado que se rechaza desde Instituciones Penitenciarias y está a la espera de que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) confirme una plaza en un centro de día con urgencia.

Por todo ello, ha llamado a secundar la manifestación de este sábado, a las 12.00 horas, desde la plaza del Portillo de Zaragoza, para exigir la liberación de estos dos jóvenes y "de todos los presos políticos", la derogación de la conocida como 'Ley Mordaza', una reforma no punitiva del Código Penal y el fin de las infiltraciones policiales.