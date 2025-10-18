Pilar Alegría destaca la valentía y el compromiso de las alcaldesas socialistas para seguir construyendo el Aragón rural

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, de azul y agachada en el centro de la primera fila en la jornada 'Mujeres que construyen el territorio' celebrada este sábado en Mas de las Matas junto a varias alcaldesas socialistas en la Comunidad., - JOSÉ VALERO CABREJAS

MAS DE LAS MATAS (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha destacado el compromiso y valentía de las alcaldesas socialistas para seguir construyendo el Aragón rural. Lo ha hecho en la jornada que el PSOE aragonés ha celebrado en Mas de las Matas (Teruel), durante la cual ha puesto en valor que "las mujeres en el medio rural han abandonando el tópico de la lástima".

"Habéis trasladado una imagen de valentía y compromiso, trasladando la idea común de dar un paso adelante para mejorar la vida de vuestros vecinos y vecinas", ha dicho a las alcaldesas que le han acompañado tanto en la intervención como entre el numeroso público.

Pilar Alegría se ha referido a la importancia de los servicios públicos frente a "los recortes del PP y Vox": "Hay una derecha y ultraderecha con el deseo constante de cercenar nuestros derechos, los que las generaciones pasadas lograron con tanto esfuerzo", ha dicho.

"El futuro de Aragón será de las mujeres o no será. Porque ellas son el alma y el corazón, el músculo, que mantiene este territorio vivo. Y las derechas nunca han estado ahí, nunca han legislado a favor de las mujeres, de nuestros derechos, libertades y necesidades. El ejemplo es la Ley de la Dependencia, la de Igualdad, pero es que podemos hablar de la subida del Salario Mínimo que votaron en contra y beneficia y mucho a las mujeres. Y ahora vamos a blindar en la Constitución nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos".

Pilar Alegría ha hecho especial hincapié en el valor de la educación pública: "Es la puerta al futuro y desde el PSOE Aragón hemos hecho una apuesta en nuestros gobiernos por mantener escuelas abiertas con un número muy menor de niños. Lo hicieron Iglesias y Lambán y es un orgullo, porque cuando se cierra una escuela, el pueblo se muere", ha recordado.

La secretaria general también se ha referido a la vivienda, "el problema más importante que tenemos y que exige colaboración de todas las administraciones".

"Desde el ayuntamiento, la comarca, las diputaciones y los gobiernos porque cuando se da, el mercado está mejorando con medidas realistas que no son varitas mágicas", ha dicho Alegría. En este aspecto, Pilar Alegría se ha referido a que "hay una oportunidad para que el Gobierno de Aragón dé un paso adelante con el ofrecimiento de Sánchez de esa financiación en vivienda, pero necesitamos trabajar de manera colaborativa y responsable. No se puede trabajar desde la confrontación constante que hace Azcón porque eso perjudica a los aragoneses y las aragonesas. Y no lo merecen. Hay que remangarse, tener altura de miras y voluntad de dar verdaderas soluciones a los ciudadanos", ha reclamado.

LA VOZ DE LAS ALCALDESAS

Junto a Pilar Alegría, María Ariño ha reivindicado proyectos que generen empleo para la provincia de Teruel, como son los impulsados por los gobiernos socialistas como Dinópolis, Motorland o el aeropuerto de Teruel.

"Necesitamos medidas concretas y políticas reales como las que está haciendo el gobierno central para que además de inversión se contemple también cambios normativos o de legislación que primen el empleo femenino en el medio rural", ha dicho, tras criticar que Azcón diera a Vox el área de Despoblación.

En la jornada han intervenido también las alcaldesas turolenses de Valjunquera, Susana Traver, y Albentosa, Yolanda Salvador; las alcaldesas de Villarreal de Huerva y Aladrén (Zaragoza), Charo Lázaro y Rosana Moreno respectivamente; y de Almudévar, Sofía Avellanas; y Esplús, Tania Solans, por la provincia de Huesca.

Además, han expuesto su trabajo emprendedoras como Ana Doñate (Artesanía Rojo Cereza de Mas de las Matas), Nuria Julián (Alojamiento Cabezo Buñuel de Calanda) y Nuria Lázaro (Metálicas Lázaro de Caminreal).

Por su parte, la alcaldesa de Esplús, Tania Solans, ha dicho que "sin servicios públicos, no hay avances. Y los recortes del gobierno de Azcón son cada día más palpables en el medio rural".

Ha criticado que "Azcón mire solo a las grandes capitales" y ha puesto como ejemplo de recortes los de servicios como el de madrugadores, las aulas de tarde o la supresión de rutas escolares o los recortes en sanidad pública".

Charo Lázaro ha reivindicado la visibilidad de las mujeres y su implicación en el asociacionismo y colectivos que ayudan a dinamizar los pueblos.

"Tener visibilidad a través de entidades, colectivos, asociaciones y la propia gestión política contribuye a reforzar nuestro papel y a seguir defendiendo nuestros derechos y una igualdad de oportunidades. No podemos dar un paso atrás", ha dicho.