Pilar Alegría quiere mejorar las condiciones de la personas que trabajan en el sector de los cuidados

La candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Puilar Alegría. - MARCOS CEBRIÁN

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado este martes su firme compromiso a negociar un convenio autonómico para mejorar las condiciones laborales y económicas de las personas que trabajan en el sector de los servicios sociales, y que son fundamentalmente mujeres, personas que "trabajan en algo tan importante y sensible como es cuidar a las personas que más queremos".

"Estas personas que cuidan a los que más queremos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, también merecen ser cuidadas", ha señalado en el Centro Arsenio Gimeno. La cabeza de lista del PSOE ha mantenido un encuentro con trabajadores de este sector en el que ha podido recoger sus principales reivindicaciones.

"He querido escuchar su experiencia y plantearles mi compromiso que poder negociar y avanzar un convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales y económicas de este sector, que está muy precarizado", ha subrayado. Un convenio que ya puso en marcha en Valencia el anterior gobierno de Ximo Puig.

Alegría se ha comprometido a que las personas que tienen que ser valoradas para recibir la ayuda a la dependencia no supere el plazo máximo de tres meses, "un tiempo más que razonable y asumible para que sean valorados y reconocidos". Además ha apostado por mejoras económicas para trabajadores del sector pero también mejoras laborales. En este sentido, ha considerado que hay mejorar las condiciones de los propios centros de trabajo del Tercer Sector, como los centros de día, residencias, o centros con personas con discapacidad.

"Tienen que ser conscientes de la cultura del trabajo, de que estos trabajadores sufren muchas lesiones y es muy importante que los centros sean conscientes de esa cultura de trabajo proporcionando materiales como grúas. Y es que es fundamental que la sobrecarga que tienen que soportar sea apoyada con la mejora de las infraestructuras de los puestos de trabajo", ha apuntado.

"No solo es una cuestión de condiciones económicas, sino que tienen largas jornadas de trabajo que les imposible tener una conciliación personal y social que también hay que abordar en este convenio autonómico", ha remarcado Alegría.