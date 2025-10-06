La pintura costumbrista y la indumentaria tradicional se unen en la muestra 'Aragón, traje y lienzo', en Ibercaja

La alcaldesa, Natalia Chueca, asiste a la inauguración de la exposición en Ibercaja. - EUROPA PRES

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Aragón, traje y lienzo' ya puede visitarse en hall de la oficina principal de Ibercaja, hasta el próximo 17 de octubre. Rinde homenaje a la riqueza y diversidad del vestir tradicional, recreando escenas inspiradas en grabados y pinturas de los siglos XVIII y XIX, incluyendo prendas originales sobre maniquíes.

El horario en el que se puede recorrer la muestra es el de atención al público de la oficina principal. Se ha realizado en colaboración con la Asociación Cultural para la Investigación, Documentación, Conservación y Divulgación del Patrimonio Histórico Textil de Aragón (Alzapón).

La exposición se articula en torno a la obra central 'Peirón de la Virgen del Pilar', de Juan José Gárate, símbolo de Aragón como cruce de caminos y encuentro de culturas. Junto a ella, se exhibe una cuidada selección de otros artistas como Joaquín Sorolla, Valeriano Bécquer, Miguel Viladrich Vila o Magín Pujadas.

La inauguración ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha aplaudido que esta propuesta "divulgativa" se sume a los más de mil actos que se han organizado para las fiestas del Pilar, que comenzaron el pasado sábado, 4 de octubre.

Chueca ha elogiado la "original aproximación" que han hecho desde Alzapón para dar a conocer la "riqueza de nuestra forma de vestir de una forma creativa y también nuestra historia".

La alcaldesa ha recalcado que "fuera de nuestra tierra se produce verdadera fascinación por nuestras telas, brocados, mantones y joyas". Sin embargo, en Aragón "estamos tan acostumbrados a verlos que no sabemos la historia que tienen o su valor", animando a "cuidar nuestra indumentaria" y difundirla.

"Cuidar la estética, tradición y también la identidad es una carta de presentación de lo que somos y de lo que hemos sido", ha indicado Chueca, quien ha reconocido que "una exposición cultural en torno a la indumentaria" como la que se ha abierto este lunes en Ibercaja se añade a la lista de eventos de moda que se han sucedido en Zaragoza.

Por parte de Ibercaja, la jefa de Relaciones Institucionales, Carolina Andreu, ha subrayado: "Con esta exposición nos sumamos a este magnífico programa de actividades que hay en la ciudad para que Zaragoza brille todavía más. Es nuestro granito de arena".

ALZAPÓN

El portavoz de Alzapón, Ángel Sánchez, ha explicado que esta muestra que se ha inaugurado fusiona "dos partes importantes de la cultura tradicional": la pintura costumbrista y la indumentaria aragonesa.

Los trajes que componen la exposición son todos originales y proceden de la zona de Ansó, el Moncayo, Fraga o Zaragoza. "Todas las piezas son únicas" y "las ropas evocan a las pinturas, y las pinturas a las ropas", ha resumido Sánchez.

Para recopilar la indumentaria, ha contado el portavoz de Alzapón, "llevamos mucho tiempo visitando pueblo a pueblo, pero no en todos hemos podido recoger ropas". En algunos casos se trata de cesiones para exponer y en otros de adquisiciones.

"Es una exposición muy sencilla, pero es muy necesaria, porque ponemos en valor a los pintores que reflejaron Aragón, ese Aragón tan vistoso, tan bonito. Si en algo podemos identificar de la cultura y la indumentaria tradicional aragonesa es la enorme diversidad que tiene", ha manifestado Ángel Sánchez.

Como asociación, Alzapón "investigamos, documentamos, conservamos y difundimos sobre la indumentaria tradicional aragonesa y el textil antiguo o histórico", ha aclarado Sánchez. "Sobre todo, organizamos muestras, colaboraciones y asesoramientos, aunque el mayor trabajo se basa en la recopilación", ha apostillado, destacando el "dinamismo" que les caracteriza.

Acerca de la indumentaria tradicional aragonesa, el portavoz de Alzapón ha señalado que "es muy diversa", debido al "cruce de caminos y culturas" que es Aragón, cuna de "conocimientos, tecnologías, mecanizaciones y riqueza textil". En definitiva, "todo ha pasado por Aragón" a lo largo de la historia, ha observado.