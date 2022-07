Pirineos Sur cierra su primera semana con los conciertos de los valencianos ZOO y de los bosnios, Dubioza Kolektiv

LANUZA (HUESCA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer fin de semana del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur llegará a su fin este domingo, 17 de julio, con los conciertos del grupo valenciano Zoo, que experimenta con el rap y la música electrónica mezclándola con ritmos mediterráneos y latinos, y de la formación bosnia, Dubioza Kolektiv, que llenará Lanuza de ritmos balcánicos, hip hop, ska y rock.

ZOO es una banda de Gandía que mezcla rap, música electrónica y ritmos latinos y mediterráneos. En sus canciones fusionan la tradición y la modernidad. En sus letras siempre hacen alusión a aspectos sociales y políticos.

Su éxito ha traspasado las fronteras, y han estado actuando en diversos festivales de Europa y Asia. Tras un año alejados de los escenarios y de la red, esta formación musical valenciana también concoida como ZOO Posse presentó en 2021 su tercer disco bajo el título, 'Llepolies', que traducido al castellano es 'golosinas'.

DUBIOZA KOLEKTIV

Dubioza Kolektiv es una banda bosnia se he dado conocer por el mundo por su innovadora mezcla de hip hop, reggae, dub, ska, rock y folclore de su tierra.

Su propia historia, la muerte de su pueblo y el miedo en pleno conflicto de los Balcanes, les ha influenciado en sus letras. En su refugio subtérraneo, componían las canciones que tiempo después recorrerían los festivales de medio mundo como el Sziget, el Balkan Trafik o Fusion Festival, entre otros.

Dubioza Kolektiv fue fundada en 2003 por Adis Zvekic y Almir Hasanbegovic --ex miembros de Gluho Doba Against Def Age de Zenica-- y Brano Jakubovic y Vedran Mujagic --ex miembros de Ornamenti de Sarajevo--. Más tarde se unieron al grupo musical, el guitarrista Armin Buatlic, el baterista Senaduta , el ingeniero de sonido Dragan Jakubovic, y por último, en 2011 el saxofonist Mario Sevarac.

La apertura de puertas será a las 19.00 horas, y Zoo será el primer grupo en actuar sobre las 20.30 horas, mientras que a las 22.15 horas, le pasará el testigo a Dubioza Kolektiv.

DJ LORD SASSAFRAS

A continuación, habrá sesión de Dj Lord Sassafras hasta las 04.00 hora. La entrada para esta última sesión de la jornada musicalpuede adquirirse a parte en taquilla, siempre y cuando el aforo no este completo.

Con este seudónimo de Dj Lord Sassafras lleva Jordi Gayoso Borrell más de 40 años trabajando como músico y visitando escenarios tanto en España como en diferentes países europeos, africanos, asiáticos y americanos.

El propio artista define su estilo como una mezcla de sonidos soleados de músicas del mundo con otros más occidentales y global-folk.

UN FESTIVAL CON LARGA TRAYECTORIA

Este festival, uno de los más longevos de España se ubica en el valle de Tena, en pleno Pirineo aragonés, y sus conciertos tienen lugar en cumbres de alta montaña y al lado del pantano de Lanuza. Desde este viernes 15 de julio y hasta el próximo 6 de agosto se han porgramado 36 actuaciones musicales.

Pirineos Sur cuenta con el Huesca y Zaragoza Exprés, dos autobuses para ir y volver en el día desde ambas capitales de provincia cuyas plazas están disponibles en la web del festival.

Las entradas para todos los conciertos están disponibles en la web del festival 'pirineos-sur.es' y en SeeTickets. Los precios en general varían entre los 20 y los 45 euros y existe también la posibilidad de comprar abonos para algunos fines de semana. En todos los casos, los menores hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.