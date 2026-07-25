Pirineos Sur se rinde a Jorge Drexler y al legado eterno de Omega en una noche histórica

Jorge Drexler agradece los aplausos del público en un momento de su concierto de este viernes en Pirineos Sur. - LORENZO CHARLEZ

LANUZA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Pirineos Sur fue escenario de una de esas noches destinadas a permanecer en la memoria. Jorge Drexler regresó al escenario flotante de Lanuza con un repertorio que combina la calidez de sus canciones y su inconfundible sensibilidad y carisma, mientras que Lagartija Nick y Kiki Morente rindieron homenaje al eterno 'Omega', el revolucionario álbum que Enrique Morente publicó junto a la banda granadina y que cambió para siempre la relación entre el flamenco, el rock y la poesía. La jornada se completó con la personalidad única para reimaginar lo tradicional de la cantante Lorena Álvarez.

Lorena Álvarez inauguró la programación desplegando su particular universo sonoro, a medio camino entre el folk, la tradición y la experimentación. La artista asturiana encandiló al público con la naturalidad de su interpretación y un repertorio en el que las raíces populares convivieron con una mirada contemporánea.

Después, Jorge Drexler volvió a certificar en Pirineos Sur que es uno de los grandes referentes de la canción de autor en español, con un concierto de exquisita sensibilidad en el que alternó algunos de los temas más queridos de su repertorio con composiciones de su último trabajo, 'Taracá'.

El uruguayo conquistó al público desde los primeros acordes con la cercanía que caracteriza sus directos y una puesta en escena sobria, donde la palabra y la música fueron las auténticas protagonistas. Canciones como 'Universos paralelos', 'Movimiento', 'Todo se transforma', 'Telefonía' o la celebrada 'Al otro lado del río' fueron recibidas con entusiasmo por el auditorio.

Lagartija Nick y Kiki Morente devolvieron anoche a la vida 'Omega', el álbum con el que Enrique Morente y la banda granadina transformaron la música española en 1996 y que Lanuza ya vivió en directo en 1997.

Casi 30 años después, el repertorio recorrió algunos de los momentos más emblemáticos del disco, con interpretaciones de 'Pequeño vals vienés', 'Vuelta de paseo', 'Ciudad sin sueño' o 'Manhattan' a través de la voz de Kiki Morente, hijo del cantaor, evocando el espíritu transgresor de aquella obra inspirada en los poemas de Federico García Lorca y Leonard Cohen.

Sin caer en la imitación, el concierto rindió homenaje al legado de Enrique Morente desde el respeto y la personalidad propia, con Antonio Arias aportando sus afiladas guitarras, constatando así la vigencia de un disco que, tres décadas después, sigue sonando tan libre y rompedor como el primer día.

LIA KALI, CHAMBAO, JIMENA AMARILLO, ETS Y LA FÚMIGA

La noche del sábado 25 de julio estará protagonizada por tres mujeres, cada una con una propuesta muy propia: el flamenco electrónico de Chambao, uno de los proyectos estatales más personales que cumple 25 años; Lia Kali, referencia de la escena urbana actual; y el pop delicado de Jimena Amarillo, voz de toda una generación y una de las 30 artistas menores de 30 años más influyentes según Forbes España.

La edición XXXIII del festival concluirá por todo lo alto el domingo 26 con ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga con una gran fiesta colectiva, luminosa y popular.

Las entradas de los conciertos siguen disponibles en la web oficial del festival www.pirineos-sur.es e incluyen las fiestas post-concierto. Los tickets para asistir exclusivamente a estas sesiones dj pueden adquirirse en la web y en la taquilla por un importe de 12 euros con consumición incluida.

El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.