El Plan Corresponsables retoma el servicio de ludoteca en Aínsa para las familias de toda la comarca

La actividad se desarrolla en el Colegio Público Asunción Pañart, de lunes a viernes, de 16.00 a 18.00 horas - COMARCA DE SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Sobrarbe ha puesto de nuevo en marcha el servicio de ludoteca del Plan Corresponsables en Aínsa, un recurso dirigido a las familias de todos los municipios de la comarca con hijos e hijas menores de 16 años. Este servicio forma parte del Plan Corresponsables, financiado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de Aragón e impulsado por la Comarca de Sobrarbe y el Instituto Aragonés de la Mujer.

La actividad se desarrollará en el Colegio Público Asunción Pañart, de lunes a viernes en horario de 16.00 a 18.00 horas. "El programa tiene como finalidad facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, promover la corresponsabilidad y avanzar en la igualdad de género, prestando especial atención a las familias y colectivos que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad", ha resaltado la coordinadora de programas del Centro de servicios sociales de la Comarca de Sobrarbe, Ana Arteaga.

Desde 2022 se ha ofrecido la ludoteca en diferentes municipios, entre ellos Aínsa, Boltaña, Broto, Saravillo y San Juan de Plan, adaptando su presencia a las necesidades de las familias del territorio.

Además, durante los últimos años el Plan Corresponsables ha permitido poner en marcha servicios de conciliación durante algunas de las semanas no lectivas del curso escolar en diferentes localidades. Tierrantona, Caneto, Laspuña, Broto, Fiscal, Boltaña, San Juan de Plan y Aínsa han acogido estas actividades, acercando los recursos de conciliación a distintos puntos del territorio.

Desde que comenzó a prestarse el servicio de ludoteca, unas 90 familias se han beneficiado de este recurso. Una cifra que refleja la utilidad de este tipo de iniciativas para facilitar la organización de la vida cotidiana de las familias y favorecer la compatibilidad entre las responsabilidades familiares y laborales.

Con el nuevo curso del servicio en Aínsa, el Plan Corresponsables mantiene así su apuesta por acercar recursos de conciliación a las familias de Sobrarbe y por favorecer una organización más corresponsable de los cuidados en el territorio.