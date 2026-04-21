El Plan Director del Parque Miguel Servet de Huesca afronta su recta final

La actuación, con una inversión de 181.504,87 euros, forma parte del plan municipal de mejora y conservación del principal pulmón verde de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual Plan Director del Parque Miguel Servet afronta su recta final, tras la apertura al público de la séptima fase y el próximo inicio de las obras de la octava y última fase, en el entorno del quiosco de la música.

Las brigadas municipales han retirado las vallas que durante semanas ha impedido el acceso al parque Miguel Servet por la parte de la calle San Jorge, en la que se han desarrollado las obras correspondientes a la fase número 7 del Plan Director. Las actuaciones han consistido en la reparación de los principales viales y la adaptación de la telegestión de riego y otras acciones en arbolado y plantas arbustivas que se han plantado en el perimetro, con un presupuesto de 181.000 euros. De ello ha dado cuenta la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha asegurado que esta era "una obra muy reivindicada".

Se han pavimentado los viales para que funcionen como una calle de la ciudad. Lo ha explicado Ana Pérez Adell, técnico de Infraestructura Verde del Parque Miguel Servet, que ha indicado que "hay horas del día en las que este paseo central del parque tiene casi más gente que el Coso en otras horas del día" y "con esta pavimentación parcial se consigue la accesibilidad universal y que el suelo sea más práctico y cómodo en esos momentos de lluvia, en los que los pavimentos terrizos puedan estar más incómodos".

La atención seguirá puesta en el pinar, con la existencia de árboles grandes que en momentos puntuales suponen un riesgo. La técnico ha apuntado que "en este último año sucedió que las lluvias anegaron el suelo a unos niveles que no estaban acostumbrados y también ha habido golpes de viento elevados y cayó un pino y se movió otro" y "nos anticipamos a esa gestión de adelantarnos a estos sucesos de caída o ir gestionando la diana y si no puedes evitar que caiga el árbol, evitar que haya gente debajo".

Próximamente se acometerá la octava y última fase del Plan Director del Parque, que corresponde a los viales de entrada en el entrono del quiosco de la Música, que se licitará en breve para acometer este año las obras y así finalizar las actuaciones del actual Plan Director, según ha dado a conocer Sixto Marín, arquitecto del Ayuntamiento de Huesca.

Así, finalizará el actual Plan Director y se seguirá trabajando en otras actuaciones dentro de un futuro plan, en el que se quiere poner en valor la arqueología, tras al aparición de dos búnkers de guerra que han aparecido en el parque, así como la historia.

La alcaldesa de Huesca ha manifestado que "históricamente en el parque de Huesca había búnkeres que se utilizaban en la Guerra Civil y la población oscense los usaba. En el parque se han encontrados dos y hay alguno más en la ciudad, por lo que creemos que es interesante conocer cómo vivía la población en una época de guerra y cómo eran un refugio para muchas familias que tenían que esconderse".

Ha agregado que "es muy interesante analizar estos búnkeres de guerra, así como el Jardín de Lastanosa que ha aparecido en la zona del estanque la parte de la base del antiguo jardín, que conectaba con el Parque Miguel Servet". En este punto, ha trasladado que "es importante analizarlo arqueológicamente y ponerlo en valor".