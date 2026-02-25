El Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel beneficiará este año a 114 barrios

La Diputación de Teruel ha celebrado este miércoles sesión plenaria. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

El pleno ordinario de febrero de la Diputación de Teruel (DPT) ha dado luz verde al listado de los barrios que se beneficiarán este año de la convocatoria del Plan de Obras y Servicios, que asciende a 114 tras la incorporación de dos núcleos de Mirambel. Este ha sido uno de los puntos del orden del día destacados, junto a la disolución de la empresa pública dedicada al ciclo integral del agua, Sastesa, tras cumplir su periodo de vigencia de 25 años.

Además, se han debatido dos mociones presentadas por Teruel Existe y PSOE sobre seguridad en el medio rural y el Plan de asfaltados, respectivamente. La lista de barrios que se beneficiarán de la convocatoria de este año del Plan de Obras y Servicios recoge aquellos que se consideran habitados en el Nomenclator: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

La partida dedicada este año a esta convocatoria asciende a 10 millones de euros, de los que 9 se dedican a inversiones en municipios y 1 a barrios. Esta partida permite a los ayuntamientos financiar inversiones en infraestructuras municipales o cedidas al ayuntamiento así como la adquisición de inmuebles, equipamiento y parque móvil municipal, en áreas como la limpieza viaria, cementerios, alumbrado público, parques y jardines, servicios asistenciales y docentes, equipamientos culturales, deportivos, turísticos, mejora de vías y todas aquellas infraestructuras municipales que contribuyan al asentamiento de la población.

Otros de los puntos del día es la disolución de Sastesa por causa legal. Esta empresa cumple su periodo de vigencia de 25 años y la institución no tiene otra alternativa que la disolución por terminar el objetivo por el que se creó. Desde la Diputación de Teruel hay dos objetivos, mantener los puestos de trabajo y seguir dando servicio a los municipios, sobre todo a los pequeños.

El pleno ha aprobado también la continuidad del modelo de cooperación provincial para la prestación coordinada y supramunicipal del servicio público del ciclo integral del agua, mediante encomienda de gestión de los municipios interesados.

El presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, ha explicado que se ha mandado una comunicación a los municipios para confirmar si estarían de acuerdo con esta encomienda de gestión. En esta línea, sostiene que son 156 los municipios que ya han contestado afirmativamente a la propuesta.

Juste ha indicado que se establecerá un contrato de servicios mediante la encomienda de gestión que los ayuntamientos harán a favor de la Diputación. "Para mantener los puestos de trabajo de Sastesa es condición sine qua non que ese 17 de mayo tengamos otra empresa habilitada al efecto para prestar este servicio. Si no, estos trabajadores podrían perder su puesto de trabajo", ha apuntado.

"En este momento que nos encontramos con que hay que dar una respuesta en la que la prioridad es que se mantenga la gestión por parte de los ayuntamientos y esa ayuda que se les da, y el que los trabajadores no pierdan su trabajo, es la prioridad que se ha tomado en base al informe técnico que nos han hecho los responsables", ha dicho, por su parte, la vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín.

Ha destacado la importancia de dar una solución a "estos problemas a corto plazo" y pensando en una transición a largo plazo, cuando se haga ese contrato, ver "cuáles son las condiciones que vamos a poner y sobre todo si mantener este tipo de gestión o volver a la anterior".

El vicepresidente segundo de la institución provincial, Rafael Samper, ha señalado que el equipo de gobierno únicamente va a hacer "que los ayuntamientos sigan teniendo el mismo servicio y que se mantengan los salarios de los trabajadores y los puestos de trabajo". "Es un paso transitorio que lo hace este equipo de gobierno y que lo tendría que hacer cualquier equipo de gobierno que estuviese gobernando, porque no hay otra alternativa".

En esa línea ha sostenido que es la única solución para que no se note ninguna deficiencia en el servicio y que ni los ayuntamientos ni los trabajadores padezcan.

En el pleno también se ha aprobado una moción de Teruel Existe relativa a la situación actual de la seguridad en el medio rural y al cumplimiento de los acuerdos adoptados en 2023 y 2025, con una moción del PP que ha sido aceptada. Ha contado con los votos a favor de PP, PAR además de Teruel Existe y la abstención del PSOE.

En cuanto a la moción del PSOE para la recuperación del Plan de Mejora de Vías Municipales (Plan de Asfaltados) de la DPT de Teruel para el ejercicio 2026, no ha sido aprobada al ser votada en contra por PP, Teruel Existe y PAR.