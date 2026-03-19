El Plan Zamoray-Pignatelli realiza 259 inspecciones y el 52,5% de los edificios tiene la ITE en regla

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, explica el Plan Especial de ITE en Zamoray-Pignatelli - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Inspección de Edificios de la zona Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico de Zaragoza y acometido por el ayuntamiento, ha concluido tras 259 revisiones de las que 19 han sido solares y 240 son inmuebles, de los que el 52,52 por ciento tenía la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en regla.

Este dato lo ha dado a conocer el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha detallado que de los 240 edificios se han completado 235 inspecciones y otras 4 están sin terminar. Del total, en perfecto estado hay 60 inmuebles; los que requieren una intervención media al detectar un riesgo que requiere un acción rápida son 7; y el resto, 168, presentan problemas a subsanar.

De estos 168, los que tienen una prioridad baja de actuación al ser defectos leves son 101 edificios, otros 31 tienen una prioridad media al ser problemas que precisan de atención programada; y los otros 36 presentan problema significativos que necesitan de una solución urgente.

Por ello, ha subrayado que "cuidar de la propiedad y del buen estado edificatorio es siempre, además desde el punto de vista de la seguridad, también desde el punto de vista económico una buena inversión".

PATOLOGÍAS

Las patologías más comunes detectadas en todas las revisiones atañen a problemas de humedades, en el 49,03% de los inmuebles; la red de saneamiento es la causa en el 35,91% de los edificios; los daños en cubierta alcanzan al 35,52% de las fincas; y la presencia de xilófagos es del 5,02% de los edificios visitados.

El espacio donde se detectan estas patologías en su mayoría son las fachadas, en el 45,65% de los edificios visitados y que además podrían afectar a la vía pública y también los balcones, en el 28,57% de los inmuebles visitados.

Otras patologías no tienen una relación directa con la seguridad, pero afectan a cuestiones de normativa y salud como la presencia de fibrocemento en algunas estructuras, que ha sido en el 3,05% de los casos visitados.

Serrano ha querido diferencias entre las órdenes de ejecución por las que el Ayuntamiento insta a los propietarios a que actuén y las ejecuciones subsidiarias.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Sobre las órdenes de ejecución desde 2023 hasta este año se han llevado a cabo 1.771, de las que 523 corresponden a 2023; 520 a2024; 627 a 2025; y estos primeros meses de 2026 han sido 101.

En cuanto a las ejecuciones subsidiarias en las que el Ayuntamiento actúa ante una situación de emergencia por el riesgo que entraña para las personas, bienes o inmuebles "luego se pasa la factura al propietario", pero en algunos casos son insolventes o pertenecen a sociedades mercantiles desaparecidas por lo que en algunos casos con "incobrables" ha señalado.

Durante este mandato ha habido 21 procedimientos de emergencia en edificios, en solares o en la vía pública y en total el Ayuntamiento ha podido recuperar 2,57 millones de euros, que es el 39 por ciento de lo invertido.

Los casos en los que se tenido que intervenir por incendios abandonos o problemas de salubridad ha citado el de la calle Pignatelli 43 y Compromiso de Caspe 83; por problemas de estructura o de riesgo de derrumbe se tuvo que intervenir en la calle Mariano Gracia 15; en la calle Libertad, 14; y ante el peligro de ruina inminente en Pignatelli 76 y en la calle Mayor 72.

DIEZ MESES

Estas inspecciones comenzaron hace diez meses por técnicos de Urbanismo, que fraccionaron el mapa del distrito en 14 tramos por lo que han ido acometiendo las revisiones un equipo de trabajadores y agentes inspectores municipales compuesto por 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos, con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento, así como la colaboración de la Policía Local.

En rueda de prensa, Serrano ha reiterado que "por ley" son los propietarios de los inmuebles los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Asimismo, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una obligación y responsabilidad "única y exclusiva" de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años. Al respecto, ha avanzado que es partidario de acortar esos plazos a la mitad y acometerla cada 25 años y luego cada cinco años, pero ha reconocido que hay normativa sectorial, autonómica y nacional y hay que atenerse a la legalidad.

Serrano ha argumentado la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza en la zona de Zamoray-Pignatelli por la "antigüedad de los edificios, las condiciones socioeconómicas del entorno, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales.

En este sentido, ha reiterado que el criterio del Ayuntamiento de Zaragoza "es ayudar a quienes no tienen recursos e inspeccionar a quienes sí los tienen". "Creo que es lo justo para todos los vecinos de Zaragoza, para los que no pueden atender a esa realidad y para los que sí pueden atender a esa realidad".

"No vamos a dejar tirados a los vecinos de Pignatelli, lo venimos demostrando desde el año 2019 y vamos a seguir trabajando porque desde el Gobierno de la ciudad somos conscientes de que hay que seguir ayudando a nuestros vecinos de Pignatelli". A colación, ha estimado que también es importante que los propios vecinos "van adquiriendo conciencia de que el barrio está mejor y que se puede llegar a ese objetivo de que vivan mejor de lo que vivían y si se puede atraer a nuevos vecinos de Zaragoza que quieran vivir en Pignatelli, miel sobre hojuelas".

Este compromiso del Gobierno de Zaragoza con esta zona de Zamoray-Pignatelil ha supuesto que en 4 años se hayan invertido 66,4 millones de euros, de los que 2,3 millones han sido en la vía publica; 6 millones en el programa de compra-venta de suelos; 29 millones en el Plan Especial de Vivienda y otros 29 millones de euros para convertir en una residencia de estudiantes el antiguo cuartel de Pontoneros.

A ello se suman 125 viviendas entre las que ya se han entregado, las que están en construcción y en proceso de proyecto y licitación solo en esta parte de la ciudad.

SECTORIZAR EL CASCO HISTÓRICO

Serrano ha comentado que una vez que ha concluido este trabajo de inspección completa en Zamoray-Pignatelli, se empezará a sectorizar otras zonas del Casco Histórico y en concreto de La Magdalena porque "es imposible acometerlo todo de golpe".

Así, la intención es zonificar de una manera "más quirúrgica y no tan extensa como ha sido el de inspección de Zamora y Pignatelli, que ha llevado diez meses".

Lo importante, ha precisado, no es la extensión del plan en cuanto metros cuadrados, sino a que "no se va a dejar ya de tener planes especiales de inspección de edificios en la ciudad".

"Hemos acabado en Zamoray-Pignatelli tenemos la diagnosis y los resultados y hay que hacer un trabajo de seguimiento para asegurarse de que las propiedades cumplen con las obligaciones que se les han trasladado desde el punto de vista edificatorio".

Por lo tanto, el plan de inspección de los trabajadores de Urbanismo va a seguir, pero de una forma más específica, como es el entorno de la calle Estébanes, ha avanzado.