La Plataforma de afectados por la supresión de la línea 56 reclama un transporte digno para Valdespartera

Archivo - Centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza. La Plataforma advierte que la supresión de la línea acabaría con una parada que consideran fundamental frente al centro de salud. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de afectados por la supresión de la línea 56 de bus urbano de Zaragoza , que agrupa a la asociación Vecinal de Valdespartera, AMPAs del barrio y numerosas personas a título individual, presentó el pasado jueves día 30 una solicitud formal ante el pleno de la Junta de Distrito Sur, reclamando al Ayuntamiento de Zaragoza que dé marcha atrás en sus planes de suprimir la línea que vertebra Valdespartera y conecta sus zonas más periféricas con la línea del tranvía y los principales servicios del barrio.

En los pliegos del servicio de autobús que actualmente están en licitación, se prevé suprimir esta línea y fusionar parte de su recorrido con la 55, en un recorrido con menos dotación de autobuses que la actual, y alejado de los principales centros escolares a los que actualmente sí se presta servicio. En el escrito presentado, el vecindario resalta que, "lejos de mejorar el servicio, los cambios que se pretenden implementar supondrían un perjuicio directo y significativo para la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de este barrio".

Según advierten los colectivos vecinales, la eliminación de la línea provocaría la supresión de paradas fundamentales, que actualmente dan servicio a puntos críticos del barrio.

UNA "QUE IGNORA LA REALIDAD DEL BARRIO"

Ello afectaría gravemente a la comunidad educativa porque los colegios de la zona CPI Soledad Puertolas, CPI Valdepartera III, IES Valdespartera y el CPI Montecanal se quedarían sin paradas cercanas, lo que obligaría a los niños y a sus familias a recorrer largas distancias a pie, atravesando la Avenida Casablanca y el cruce de las vías del tranvía, una situación inaceptable especialmente en días de climatología adversa.

También llevaría a desatender a los vecinos en materia sanitaria porque el centro de salud perdería la parada de la Ventana Indiscreta 6, un punto que estiman "fundamental" porque perjudicaría gravemente a personas mayores que viven en la zona, tanto en la residencia como en los pisos de alquiler para personas mayores, con movilidad reducida o pacientes que necesitan acudir a sus consultas médicas. Supondría, critican, dificultar el acceso a un servicio esencial.

Además, conllevaría un aumento del tiempo de espera y trayectos más largos. Con la modificación de la línea 55 los vecinos de Montecanal pasarían a tener una frecuencia en días laborables de 16 minutos cuando en la actualidad tienen 11 minutos, lo que se traduciría en mayores tiempos de espera para los usuarios.

Asimismo, el nuevo recorrido alargaría los tiempos de viaje, afectando la puntualidad de los vecinos en sus lugares de trabajo y estudio.

A juicio de los impulsores de esta reclamación, la pretendida reordenación de la línea ignora la realidad diaria y las necesidades de movilidad de sus barrios, aislando puntos clave de interés público y escolar.

"Queremos que nos garanticen un transporte público digno y accesible a los ciudadanos de Valdespartera y Montecanal", afirman los vecinos en su reclamación.

En un nuevo contrato que incrementa en 2 millones el número de kilómetros de servicio, "no tiene ningún sentido eliminar una línea y modificar otra, reduciendo el recorrido resultante y el número de autobuses que prestan servicio, que pasaría de un total de 3 a 2" afirma la Plataforma.

"Si actualmente el Ayuntamiento dispone de mayor margen para mejorar el servicio, mejórense ambas líneas. Pero con la nueva propuesta de eliminación de la línea 56 y la modificación de la línea 55 se empeora la frecuencia de paso de la antigua línea 55 y se deja sin servicio a parte del barrio de Valdespartera", advierten.

Por todo ello, las entidades y vecindario afectado solicitan "la mejora de la frecuencia de la línea 56 que cuenta solo con un autobús y un tiempo de espera de 25 minutos y que las líneas se queden como están en la actualidad, o se mejoren para dar respuesta a las necesidades de sus barrios, por ejemplo ampliando ya la línea 56 hasta el futuro Centro Deportivo de Valdespartera.

En el escrito también se resalta que el nuevo recorrido contiene errores técnicos: "Ha habido una reordenación de tráfico y el recorrido planteado cuenta con una dirección prohibida" La Plataforma ha solicitado una reunión con la consejera municipal Tatiana Gaudes y el área de Movilidad, y ha indicado que continuará movilizándose si no se da una solución justa al servicio de transporte público en Valdespartera.