El plazo para solicitar plaza en Bachillerato de Investigación y Excelencia se establece del 23 al 28 de mayo

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ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos que quieran acceder al primer curso del Programa de Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) para el curso 2026/2027 deberán solicitar plaza a partir de este viernes, 23 de mayo y hasta el próximo día 28, a las 14.00 horas.

La página web del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades 'https://educa.aragon.es' publica este jueves la resolución por la que se determina el calendario de solicitudes, así como determinados aspectos del proceso de selección.

Este programa, dirigido a alumnos con una nota media igual o superior a 8 en la ESO, tiene como objetivo fomentar el desarrollo del talento, la autonomía del alumnado y su capacidad investigadora, a través de metodologías innovadoras y proyectos vinculados a distintas áreas de conocimiento, y en colaboración con la universidad.

Se estructura en dos cursos. En el primero se imparte una asignatura propia, 'Iniciación a la investigación', de carácter multidisciplinar y con dos horas lectivas semanales. Esta materia prepara al alumno para el desarrollo del proyecto de investigación del segundo curso y se acompaña de formación práctica en talleres que se desarrollan en la Universidad de Zaragoza, como actividades complementarias.

En el segundo curso se cursa la asignatura 'Proyecto de Investigación', con tres horas lectivas semanales. El proyecto estará vinculado a una de las materias del curso y será dirigido por un profesor del campus, mientras que el tutor del IES acompañará a los estudiantes durante el proceso.

Al finalizar el proyecto, los alumnos conocerán cómo se trabaja en investigación; cómo tratar datos experimentales; aprenderán a escribir un informe sobre una investigación y a presentar su trabajo en público.

El alumnado que desee acceder al programa BIE deberá formular la solicitud según el modelo de Anexo IX, que figura en la resolución, y presentarla en cualquiera de los centros docentes autorizados para la impartición del programa.

DOCUMENTACIÓN

La solicitud tendrá que acompañarse de un escrito del alumno, o de su tutor de cuarto curso, en el que se expongan los motivos por los que se desea cursar el BIE y se describan sus aptitudes en relación con este Bachillerato.

Además, se aportará la documentación que acredite los requisitos que se bareman --certificación académica, certificación de que ha sido propuesto para expedición del título de graduado en ESO y documentación de participación en certámenes, concursos y olimpiadas relacionados con la modalidad de Bachillerato--.

Una vez comprobados los requisitos, el alumnado aspirante deberá superar un proceso selectivo que se llevará a cabo en el mismo centro y que incluirá una entrevista personal.

En todo caso, la incorporación a todos los efectos dependerá, en última instancia, de la obtención de una plaza y la posterior matriculación en el centro.

El próximo curso 2026-2027 está previsto que el programa llegue a tres centros, según acordó la comisión de valoración de los proyectos: el IES Medina Albaida, de Zaragoza, y el IES Torre de los Espejos, de Utebo, que se unen al IES El Picarral, donde ya se implantó en septiembre pasado de forma experimental con resultados muy satisfactorios.

Mientras en los dos centros de la capital aragonesa la modalidad elegida será de Ciencias y Tecnología, en Utebo se hará en Humanidades y Ciencias Sociales. Cada uno de ellos contará con 20 plazas.