El pleno del Arrabal aprueba construir un gran equipamiento cultural en la explanada de la Estación del Norte

Archivo - Explanada ante la Estación del Norte de Zaragoza - PARTIDO ARAGONÉS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta Municipal de Distrito del Arrabal ha culminado este miércoles más de tres meses de proceso participativo sobre el futuro de la explanada de la Estación del Norte con la aprobación de la propuesta surgida de dicho proceso y que se elevará al Gobierno de Zaragoza para levantar un gran equipamiento cultural.

La propuesta final contempla tres actuaciones fundamentales. La primera, abordar la viabilidad de un aparcamiento subterráneo que alivie los graves problemas de aparcamiento que sufren los barrios del Arrabal y Barrio Jesús. Pero la apuesta fundamental pasa por retomar el proyecto, elaborado en su día por el arquitecto zaragozano Luis Peirote, para construir un gran equipamiento destinado a la cultura.

"Zaragoza tiene un gran déficit de espacios culturales que den cabida a espectáculos con aforos medios, entre 500 y 600 personas. Estamos convencidos de que, por ubicación y por la gran tradición cultural y musical del barrio, la explanada es un espacio idóneo para construir un espacio cultural de referencia que dé cabida a la música, pero también a otras expresiones escénicas", ha resaltado el concejal del PSOE y presidente del distrito, Horacio Royo.

"El proyecto original que también nace de esta Junta Municipal se vio aparcado por la crisis económica. En el actual contexto de crecimiento económico, creemos que no hay excusa para postergar un proyecto que ponga en valor los 14.000 metros cuadrados de esta explanada", ha recalcado Royo.

Finalmente, la propuesta plantea la urbanización de la explanada apostando por reverdercer la misma dando continuidad al corredor verde que conforma el parque de las Mujeres y que llegaría hasta el Puente de Piedra rodeando el nuevo equipamiento.

VIVIENDAS

En otro orden, el Pleno abordará también las reivindicaciones de los vecinos de Picarral y La Jota, frente a las pretensiones del Gobierno de Aragón de construir viviendas de alquiler en dos suelos de equipamiento que los vecinos consideran absolutamente necesarios.

En ese sentido, se debatirá en el pleno la propuesta surgida de la reunión mantenida con más de 150 vecinos el pasado día 8 dentro del programa de encuentros ciudadanos "El Rabal a pie de Calle".

También se debatirán los efectos que el cierre de las zonas jóvenes de Arrabal y La Jota, así como el "recorte" de las zonas escolares tendrán sobre la oferta de ocio y actividades de los jóvenes del distrito.

Finalmente, a propuesta de Amnistía Internacional, el pleno del Distrito del Arrabal hará suyo el manifiesto elaborado por esta organización internacional que pretende reclamar el fin de las acciones militares israelíes en Gaza, "calificadas ya de genocidio por la ONU", así como la liberación de los rehenes israelíes todavía en manos de la organización terrorista Hamás.

"Estos plenos demuestran la fortaleza cívica de este distrito y nos animan más aún a seguir reforzando los proyectos de participación y colaboración con la ciudadanía", ha afirmado el presidente del distrito, Horacio Royo.