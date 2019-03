PP, PSOE y Cs rechazan el plan de vivienda 2018-23 con financiación del BEI

Actualizado 18/03/2019 15:29:30 CET

ZARAGOZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra del PP, PSOE y Ciudadanos, y el único apoyo de CHA la operación de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) del Plan de vivienda 2018-23 aprobado por el Gobierno municipal de Zaragoza en Común.

La operación de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportaría el 50 por ciento de los 72,2 millones de euros del Plan de Vivienda 2018-2023 para construir 308 inmuebles de alquiler social y la rehabilitación energética de 842 casas del parque público.

Además de generar 1.300 empleos supondría renovar el 50 por ciento del parque de viviendas con directivas europeas de 2020 sobre ahorro energético.

El concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, ha explicado que este Plan pretende desde lo público impulsar un cambio hacia la eficiencia energética y la reducción de emisiones a la atmósfera, además de eliminar la pobreza energética.

En su intervención ha recordado que este plan, aprobado, en mayo de 2018 por el Gobierno de ZeC, no ha recibido propuestas de modificación hasta noviembre cuando lo apoyan más de 33 entidades de la ciudad, al tiempo que el PSOE mostró su rechazo, pero sin alternativa.

Híjar ha relatado que para intentar lograr el apoyo del PSOE se hacen modificaciones y se impulsa la rehabilitación de vivienda privada con 10 millones de euros anuales, 5 millones del presupuesto del Ayuntamiento y otros 5 millones de un crédito que captaría el Ayuntamiento para facilitar las condiciones de rehabilitación a los propietarios.

"Se ha hecho todo por intentar sacar el acuerdo. Cuando alguien se plantea que ya tendremos nuestro propio plan a futuro puede ser el mensaje de la derecha, pero no puede ser el mensaje de la izquierda que tiene la mayoría en el pleno. Hay una responsabilidad histórica y no hay que dejarlo al albur del resultado de las elecciones de mayo", ha argumentado el concejal de Vivienda.

TARDE

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que "llega tarde", al final del mandato, y "lejos" del compromiso de las 5.000 viviendas públicas nuevas que proponía ZeC al inicio del mandato. No obstante, ha dicho que es "interesante y merece la pena" para la ciudad porque el acceso a la vivienda es un "problema latente para miles de ciudadanos"

Ha considerado que este plan sirve para reducir las emisiones de efecto invernadero y la pobreza energética, además de impulsar el sector de la construcción para que transite hacia la economía verde.

Asensio ha explicado su voto a favor porque es un plan importante, además de una "oportunidad histórica" para dinamizar el sector, mejorar la vida de muchos vecinos y construir ciudad.

UNA FOTO

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha dicho que este debate que trae ZeC es "querer hacerse una foto porque no hay presupuesto y, por tanto, no hay financiación". La edil ha precisado que aunque los créditos los pida la sociedad Zaragoza Vivienda hay 4,5 millones de euros que "los tiene que poner el Ayuntamiento", por lo que se ha preguntado de dónde se va a sacar con la prohibición de endeudamiento.

A su parecer, aprobarlo sería "engañar a los ciudadanos" y ha instado a aprobar un nuevo plan de reducción de deuda porque ha cambiado la realidad financiera de la ciudad con la deuda del tranvía. "Aunque nos duela esa es la nueva realidad".

Fernández recordado que Cs solicitó debatirlo entre todos los grupos antes de traerlo a votación al pleno. Tras subrayar que hay tener un presupuesto para contar con financiación, ha apostillado que la operación financiera tiene de plazo hasta noviembre de 2019 para cerrarla con el BEI. "La responsabilidad significa votar en contra".

COMO UNA CATEDRAL

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Campos, ha dicho que el plan es una "mentira como una catedral" y al igual que Cs ha mencionado que hay de plazo hasta noviembre para responder al BEI.

Campos ha criticado las cifras del plan de ZeC porque se recoge rehabilitar 310 viviendas de alquiler social y el PSOE "propone 2.000 viviendas a coste cero". "Plan si, pero no así". "Han traído el plan sin acuerdo para tener la excusa de que un partido no les ha dejado".

Híjar ha rebatido a la concejal del PSOE que las viviendas a coste cero no existen y ha recordado que se ha pasado de una inversión de 6 millones a 16 millones de euros en vivienda entre la anterior legislatura y la actual.

"Teníamos una oportunidad de sacar adelante este plan y no será tan sencillo sacarlo en un futuro inmediato porque han tumbado el presupuesto. Actúan como la anticampaña y dejan una pésima carta de presentación a la candidata --del PSOE, Pilar Alegría-- al rechazar el presupuesto y un plan de vivienda de cerca de 70 millones de euros.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Pedro Navarro, ha resumido que este plan es "humo" y ha opinado que ZeC solo ha buscado "una excusa para poner al PSOE entre la espada y la pared".

Para Navarro, el mayor fracaso de ZeC "es Híjar" y la política de vivienda para estimar que "esto es un girigay". "Es evidente que Híjar no ha podido llegar a un acuerdo, pero habrá otros que lo harán y pondrán un plan financiado o no por el BEI y serán capaces de llegar a acuerdos".

Ha precisado que es humo porque sin presupuesto no habrá plan de vivienda y como no habrá presupuesto desde ZeC "solo querían la foto atacando al PSOE". De 5.000 viviendas sociales no han construido ni una, ha remachado.

Pablo Híjar ha asegurado lo siguiente: "El enemigo está enfrente pero hay alguien que no sabe en la barricada en la que debe estar", en referencia al PSOE.